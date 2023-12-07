https://ria.ru/20231207/most-1914274603.html

На севере Москвы отремонтировали Лихачевский мост

На севере Москвы отремонтировали Лихачевский мост - РИА Новости, 07.12.2023

На севере Москвы отремонтировали Лихачевский мост

Специалисты Комплекса городского хозяйства провели капитальный ремонт Лихачевского моста на севере столицы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T10:28

2023-12-07T10:28

2023-12-07T10:28

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общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства провели капитальный ремонт Лихачевского моста на севере столицы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году обновили Лихачевский мост через реку Лихоборка, расположенный в Головинском районе", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что на время ремонта движение транспорта полностью не закрывалось, вводилось поэтапное перекрытие полос с сохранением движения в каждом направлении. "В рамках проекта восстановили балки и опоры пролетного строения, заменили мостовое полотно, гидроизоляцию и деформационные швы, обновили барьерное и перильное ограждения. На финальном этапе уложили новое прочное асфальтобетонное покрытие и нанесли дорожную разметку", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 12 лет все мостовые сооружения в столице прошли различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков