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Бочкарев: власти разрешили построить в новой Москве центр импортозамещения - РИА Новости, 07.12.2023
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10:32 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/moskva-1914284512.html
Бочкарев: власти разрешили построить в новой Москве центр импортозамещения
Бочкарев: власти разрешили построить в новой Москве центр импортозамещения - РИА Новости, 07.12.2023
Бочкарев: власти разрешили построить в новой Москве центр импортозамещения
Власти Москвы разрешили построить Центр инноваций и импортозамещения между Остафьевским шоссе и Троицкой улицей в поселение Воскресенское, сообщил заместитель... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T10:32
2023-12-07T10:32
москва
андрей бочкарев
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Власти Москвы разрешили построить Центр инноваций и импортозамещения между Остафьевским шоссе и Троицкой улицей в поселение Воскресенское, сообщил заместитель мэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "На базе нового комплекса будут созданы специализированные площадки для развития высокотехнологичных производств, исследовательской деятельности и разработки инновационной отечественной продукции. В трехэтажном здании общей площадью более 14,6 тысячи квадратных метров смогут разместиться компании из различных отраслей, например, электроники, машиностроения или IT-сектора", ‒ приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. По словам заммэра, здание центра будет состоять из 20 обособленных секций с отдельными входами. В каждом блоке предусмотрены раздевалки, научно-исследовательские помещения, административные кабинеты и комнаты приема пищи. При отделке фасадов планируется использовать сочетание графитово-серых сэндвич-панелей и вертикальных металлических ламелей белого цвета, а также витражное остекление. Кроме того, проектом предусмотрена безбарьерная среда. На прилегающей территории запланировано устройство проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, плоскостных стоянок для легковых и грузовых автомобилей. Еще на участке установят малые архитектурные формы и разобьют газоны, добавляется в сообщении. В нем отмечается, что объект возведет девелопер "Самолет" в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда. Центр позволит создать около 230 рабочих мест к июлю 2025 года.
https://ria.ru/20231207/moskva-1914283959.html
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы

Бочкарев: власти разрешили построить в новой Москве центр импортозамещения

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Власти Москвы разрешили построить Центр инноваций и импортозамещения между Остафьевским шоссе и Троицкой улицей в поселение Воскресенское, сообщил заместитель мэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"На базе нового комплекса будут созданы специализированные площадки для развития высокотехнологичных производств, исследовательской деятельности и разработки инновационной отечественной продукции. В трехэтажном здании общей площадью более 14,6 тысячи квадратных метров смогут разместиться компании из различных отраслей, например, электроники, машиностроения или IT-сектора", ‒ приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Бочкарев рассказал о реализации программы реновации в Москве
Вчера, 10:30
По словам заммэра, здание центра будет состоять из 20 обособленных секций с отдельными входами. В каждом блоке предусмотрены раздевалки, научно-исследовательские помещения, административные кабинеты и комнаты приема пищи.
При отделке фасадов планируется использовать сочетание графитово-серых сэндвич-панелей и вертикальных металлических ламелей белого цвета, а также витражное остекление. Кроме того, проектом предусмотрена безбарьерная среда. На прилегающей территории запланировано устройство проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, плоскостных стоянок для легковых и грузовых автомобилей. Еще на участке установят малые архитектурные формы и разобьют газоны, добавляется в сообщении.
В нем отмечается, что объект возведет девелопер "Самолет" в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда. Центр позволит создать около 230 рабочих мест к июлю 2025 года.
 
МоскваАндрей БочкаревСтройкомплекс Москвы
 
 
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