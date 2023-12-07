https://ria.ru/20231207/moskva-1914284512.html

Бочкарев: власти разрешили построить в новой Москве центр импортозамещения

Бочкарев: власти разрешили построить в новой Москве центр импортозамещения - РИА Новости, 07.12.2023

Бочкарев: власти разрешили построить в новой Москве центр импортозамещения

Власти Москвы разрешили построить Центр инноваций и импортозамещения между Остафьевским шоссе и Троицкой улицей в поселение Воскресенское, сообщил заместитель... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T10:32

2023-12-07T10:32

2023-12-07T10:32

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Власти Москвы разрешили построить Центр инноваций и импортозамещения между Остафьевским шоссе и Троицкой улицей в поселение Воскресенское, сообщил заместитель мэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "На базе нового комплекса будут созданы специализированные площадки для развития высокотехнологичных производств, исследовательской деятельности и разработки инновационной отечественной продукции. В трехэтажном здании общей площадью более 14,6 тысячи квадратных метров смогут разместиться компании из различных отраслей, например, электроники, машиностроения или IT-сектора", ‒ приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. По словам заммэра, здание центра будет состоять из 20 обособленных секций с отдельными входами. В каждом блоке предусмотрены раздевалки, научно-исследовательские помещения, административные кабинеты и комнаты приема пищи. При отделке фасадов планируется использовать сочетание графитово-серых сэндвич-панелей и вертикальных металлических ламелей белого цвета, а также витражное остекление. Кроме того, проектом предусмотрена безбарьерная среда. На прилегающей территории запланировано устройство проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, плоскостных стоянок для легковых и грузовых автомобилей. Еще на участке установят малые архитектурные формы и разобьют газоны, добавляется в сообщении. В нем отмечается, что объект возведет девелопер "Самолет" в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда. Центр позволит создать около 230 рабочих мест к июлю 2025 года.

https://ria.ru/20231207/moskva-1914283959.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы