https://ria.ru/20231207/moskva-1914283959.html

Бочкарев рассказал о реализации программы реновации в Москве

Бочкарев рассказал о реализации программы реновации в Москве - РИА Новости, 07.12.2023

Бочкарев рассказал о реализации программы реновации в Москве

Более 2,5 тысячи квартир в Москве передадут в декабре под заселение по программе реновации, благодаря чему в начале 2024 года в новые квартиры переедут более 7... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T10:30

2023-12-07T10:30

2023-12-07T10:30

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Более 2,5 тысячи квартир в Москве передадут в декабре под заселение по программе реновации, благодаря чему в начале 2024 года в новые квартиры переедут более 7 тысяч человек, сообщил заместитель мэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Новостройки, передаваемые под заселение в декабре текущего года, расположены в восьми административных округах города. В целом на сегодняшний день переселение по программе реновации ведется в 259 стартовых новостройках из 890 домов", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. В сообщении указывается, что на сегодняшний день переселение по реновации коснулось в общей сложности 143,5 тысячи москвичей, из которых уже 116,9 тысячи человек завершили этот процесс. Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. В рамках программы уже построено 280 домов общей площадью 4 миллиона квадратных метров.

https://ria.ru/20231206/moskva-1914071218.html

москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы