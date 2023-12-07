https://ria.ru/20231207/modi-1914388940.html
Премьер Индии Моди отстаивает национальные интересы, заявил Путин
Премьер Индии Моди отстаивает национальные интересы, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2023
Премьер Индии Моди отстаивает национальные интересы, заявил Путин
Премьер-министр Индии Нарендра Моди, несмотря на давление извне, ведет жесткую политику по отстаиванию национальных интересов страны, заявил президент РФ... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:29
2023-12-07T15:29
2023-12-07T15:59
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, несмотря на давление извне, ведет жесткую политику по отстаиванию национальных интересов страны, заявил президент РФ Владимир Путин во время инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".Как ранее отметил Путин, отношения между РФ и Индией развиваются по всем направлениям благодаря политике, которую проводит Моди. "Он относится как раз к той когорте политических деятелей мировых, о которых я говорил, не называя имен и фамилий. Я не могу себе представить, чтобы Моди можно было напугать, запугать или заставить предпринять какие-то действия, шаги, принять решения, противоречащие национальным интересам Индии и индийского народа. А давление такое есть, я знаю", - сказал Путин.Он рассказал, что они с премьер-министром Индии об этом никогда не говорят. "Я просто со стороны смотрю на то, что происходит, и иногда даже, честно сказать, удивляюсь его жесткой позиции по отстаиванию национальных интересов индийского государства", - отметил Путин.
https://ria.ru/20231029/indiya-1905868183.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, россия, нарендра моди, владимир путин, втб, в мире
Индия, Россия, Нарендра Моди, Владимир Путин, ВТБ, В мире, Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Премьер Индии Моди отстаивает национальные интересы, заявил Путин
Путин: Моди, несмотря на давление извне, отстаивает национальные интересы
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, несмотря на давление извне, ведет жесткую политику по отстаиванию национальных интересов страны, заявил президент РФ Владимир Путин во время инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
Как ранее отметил Путин, отношения между РФ и Индией развиваются по всем направлениям благодаря политике, которую проводит Моди. "Он относится как раз к той когорте политических деятелей мировых, о которых я говорил, не называя имен и фамилий. Я не могу себе представить, чтобы Моди можно было напугать, запугать или заставить предпринять какие-то действия, шаги, принять решения, противоречащие национальным интересам Индии и индийского народа. А давление такое есть, я знаю", - сказал Путин.
Он рассказал, что они с премьер-министром Индии об этом никогда не говорят. "Я просто со стороны смотрю на то, что происходит, и иногда даже, честно сказать, удивляюсь его жесткой позиции по отстаиванию национальных интересов индийского государства", - отметил Путин.
Индии — приготовиться: еще одной сверхдержавы Западу не надо