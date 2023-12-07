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На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 65 военнослужащих за сутки
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 65 военнослужащих за сутки - РИА Новости, 07.12.2023
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 65 военнослужащих за сутки
РИА Новости РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:17
2023-12-07T14:17
2023-12-07T14:20
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безопасность
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вооруженные силы украины
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РИА НовостиМОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 65 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", сообщило в четверг Минобороны РФ."На Херсонском направлении подразделениями российских войск, огнем артиллерии и ударами авиации нанесено поражение противнику в районе населенного пункта Червоный Маяк Херсонской области. Противник потерял убитыми и ранеными до 65 военнослужащих. Кроме того, поражены два автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, украина, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Херсонская область
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 65 военнослужащих за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли за сутки на Херсонском направлении до 65 военнослужащих