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На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 65 военнослужащих за сутки

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 65 военнослужащих за сутки - РИА Новости, 07.12.2023

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 65 военнослужащих за сутки

РИА Новости РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T14:17

2023-12-07T14:17

2023-12-07T14:20

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

украина

херсонская область

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РИА НовостиМОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 65 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", сообщило в четверг Минобороны РФ."На Херсонском направлении подразделениями российских войск, огнем артиллерии и ударами авиации нанесено поражение противнику в районе населенного пункта Червоный Маяк Херсонской области. Противник потерял убитыми и ранеными до 65 военнослужащих. Кроме того, поражены два автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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2023

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, украина, херсонская область