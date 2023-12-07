https://ria.ru/20231207/mitropolit-1914367986.html
Митрополит Тихон рассказал о планах написать новую книгу
Митрополит Тихон рассказал о планах написать новую книгу - РИА Новости, 07.12.2023
Митрополит Тихон рассказал о планах написать новую книгу
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (в миру Георгий Шевкунов) планирует написать книгу о святителе Луке Крымском (Войно-Ясенецком) и руководителе... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:36
2023-12-07T14:36
2023-12-07T14:36
религия
симферополь
россия
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иосиф сталин (джугашвили)
митрополит тихон (шевкунов)
религия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (в миру Георгий Шевкунов) планирует написать книгу о святителе Луке Крымском (Войно-Ясенецком) и руководителе советского государства Иосифе Сталине под рабочим названием "Мракобес, Коба и его крестник". Об этом глава крымской митрополии рассказал в Симферополе на презентации своей книги "Гибель империи. Российский урок"."Я уже давно начал писать книгу о святителе Луке (Войно-Ясенецком) и о Сталине – два параллельных героя, не пересекающихся. Даже название книги есть – "Мракобес, Коба и его крестник. "Мракобес" – такой была кличка святителя Луки в разработке ОГПУ-НКВД. "Коба" – понятно кто (партийное прозвище Сталина – ред.), а его крестник – это один из главных героев, который связывает "Мракобеса" и "Кобу", - пояснил митрополит в беседе с журналистами.По его словам, будущая книга "немножко туристическая" и в большей степени художественная, в которой " так или иначе присутствует авторский вымысел"."Меня сдерживает, что я должен какие-то свои слова, даже на основании каких-то документов, вкладывать в уста святого человека. Вот от этого меня прямо корежит. Но, думаю, книга будет очень увлекательной и интересной, она уже есть в голове. Если Бог даст, обязательно ее напишу", - добавил митрополит Тихон.Презентация книги митрополита Тихона проходит 7 декабря в Симферополе в студии телеканала "Крым 24".Святитель Лука Крымский (в миру - Валентин Войно-Ясенецкий) был выдающимся хирургом, основателем школы гнойной хирургии в России. Он родился в 1877 году в Керчи. В 1934 году издал свой труд "Очерки гнойной хирургии", принесший ему широкую известность. В 1946 году за научные труды священнослужителя удостоили Сталинской премии. Архиепископ Лука был трижды репрессирован, в ссылках он провел 11 лет. Реабилитирован в годы "перестройки". Скончался в 1961 году в Симферополе.
https://radiosputnik.ru/20231122/obrazovanie-1911077421.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, россия, керчь, иосиф сталин (джугашвили), митрополит тихон (шевкунов), религия
Религия, Симферополь, Россия, Керчь, Иосиф Сталин (Джугашвили), Митрополит Тихон (Шевкунов), Религия
Митрополит Тихон рассказал о планах написать новую книгу
Митрополит Тихон планирует написать книгу о Сталине и святом Луке Крымском
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым.
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (в миру Георгий Шевкунов) планирует написать книгу о святителе Луке Крымском (Войно-Ясенецком) и руководителе советского государства Иосифе Сталине под рабочим названием "Мракобес, Коба и его крестник". Об этом глава крымской митрополии рассказал в Симферополе на презентации своей книги "Гибель империи. Российский урок".
"Я уже давно начал писать книгу о святителе Луке (Войно-Ясенецком) и о Сталине – два параллельных героя, не пересекающихся. Даже название книги есть – "Мракобес, Коба и его крестник. "Мракобес" – такой была кличка святителя Луки в разработке ОГПУ-НКВД. "Коба" – понятно кто (партийное прозвище Сталина – ред.), а его крестник – это один из главных героев, который связывает "Мракобеса" и "Кобу", - пояснил митрополит в беседе с журналистами.
По его словам, будущая книга "немножко туристическая" и в большей степени художественная, в которой " так или иначе присутствует авторский вымысел".
"Меня сдерживает, что я должен какие-то свои слова, даже на основании каких-то документов, вкладывать в уста святого человека. Вот от этого меня прямо корежит. Но, думаю, книга будет очень увлекательной и интересной, она уже есть в голове. Если Бог даст, обязательно ее напишу", - добавил митрополит Тихон.
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Презентация книги митрополита Тихона проходит 7 декабря в Симферополе в студии телеканала "Крым 24".
Святитель Лука Крымский (в миру - Валентин Войно-Ясенецкий) был выдающимся хирургом, основателем школы гнойной хирургии в России
. Он родился в 1877 году в Керчи
. В 1934 году издал свой труд "Очерки гнойной хирургии", принесший ему широкую известность. В 1946 году за научные труды священнослужителя удостоили Сталинской премии. Архиепископ Лука был трижды репрессирован, в ссылках он провел 11 лет. Реабилитирован в годы "перестройки". Скончался в 1961 году в Симферополе.
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