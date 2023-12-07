https://ria.ru/20231207/miroporyadok-1914434411.html

Миропорядок с засильем Запада нужно менять, заявил наследный принц Омана

Миропорядок с засильем Запада нужно менять, заявил наследный принц Омана - РИА Новости, 07.12.2023

Миропорядок с засильем Запада нужно менять, заявил наследный принц Омана

Несправедливый миропорядок с засильем Запада необходимо прекратить, заявил наследный принц, министр молодежи, культуры и спорта Султаната Оман Зиязин бен Хайсам РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T16:49

2023-12-07T16:49

2023-12-07T19:27

россия

оман

владимир путин

в мире

африка

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Несправедливый миропорядок с засильем Запада необходимо прекратить, заявил наследный принц, министр молодежи, культуры и спорта Султаната Оман Зиязин бен Хайсам Аль Саид на встрече с президентом Владимиром Путиным.Сегодня глава государства выступил на пленарном заседании форума "Россия зовет!". Он, в частности, охарактеризовал нынешнее положение дел в экономике страны и мира. "Я очень внимательно слушал вашу речь, хотел бы подтвердить, что я разделяю все высказанные вами оценки нынешней международной ситуации, в первую очередь того, что касается необходимости прекращения сложившегося несправедливого миропорядка и засилья Запада, а также построения нового справедливого миропорядка, экономических отношений без двойных стандартов", — сказал Зиязин бен Хайсам Аль Саид.Наследный принц также выразил согласие с Путиным по поводу необходимости создания новых механизмов для торгово-экономического взаимодействия между государствами без навязывания каких-либо идеологий и давления со стороны третьих стран.Кроме того, оманский министр поддержал призыв российского лидера создавать новые международные экономические центры."С учетом факторов населения, природных богатств и ресурсов, считаю, что такие центры могут располагаться в Азии и Африке <...> "А с учетом стратегического положения Ближнего Востока представляется перспективным участие этого региона в стратегических логистических и инфраструктурных проектах", — подчеркнул он.Сам президент России в своем выступлении отметил, что сейчас на смену устаревшей идее глобализации приходит многополярная модель. По его словам, мир вступил в эпоху кардинальных перемен и испытаний не только для отдельных компаний и отраслей, но и для целых государств и регионов.

https://ria.ru/20231207/putin-1914450043.html

https://ria.ru/20231207/putin-1914266043.html

россия

оман

африка

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, оман, владимир путин, в мире, африка