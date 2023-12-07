https://ria.ru/20231207/miroporyadok-1914434411.html
Миропорядок с засильем Запада нужно менять, заявил наследный принц Омана
Миропорядок с засильем Запада нужно менять, заявил наследный принц Омана - РИА Новости, 07.12.2023
Миропорядок с засильем Запада нужно менять, заявил наследный принц Омана
Несправедливый миропорядок с засильем Запада необходимо прекратить, заявил наследный принц, министр молодежи, культуры и спорта Султаната Оман Зиязин бен Хайсам РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T16:49
2023-12-07T16:49
2023-12-07T19:27
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Несправедливый миропорядок с засильем Запада необходимо прекратить, заявил наследный принц, министр молодежи, культуры и спорта Султаната Оман Зиязин бен Хайсам Аль Саид на встрече с президентом Владимиром Путиным.Сегодня глава государства выступил на пленарном заседании форума "Россия зовет!". Он, в частности, охарактеризовал нынешнее положение дел в экономике страны и мира. "Я очень внимательно слушал вашу речь, хотел бы подтвердить, что я разделяю все высказанные вами оценки нынешней международной ситуации, в первую очередь того, что касается необходимости прекращения сложившегося несправедливого миропорядка и засилья Запада, а также построения нового справедливого миропорядка, экономических отношений без двойных стандартов", — сказал Зиязин бен Хайсам Аль Саид.Наследный принц также выразил согласие с Путиным по поводу необходимости создания новых механизмов для торгово-экономического взаимодействия между государствами без навязывания каких-либо идеологий и давления со стороны третьих стран.Кроме того, оманский министр поддержал призыв российского лидера создавать новые международные экономические центры."С учетом факторов населения, природных богатств и ресурсов, считаю, что такие центры могут располагаться в Азии и Африке <...> "А с учетом стратегического положения Ближнего Востока представляется перспективным участие этого региона в стратегических логистических и инфраструктурных проектах", — подчеркнул он.Сам президент России в своем выступлении отметил, что сейчас на смену устаревшей идее глобализации приходит многополярная модель. По его словам, мир вступил в эпоху кардинальных перемен и испытаний не только для отдельных компаний и отраслей, но и для целых государств и регионов.
https://ria.ru/20231207/putin-1914450043.html
https://ria.ru/20231207/putin-1914266043.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оман, владимир путин, в мире, африка
Россия, Оман, Владимир Путин, В мире, Африка
Миропорядок с засильем Запада нужно менять, заявил наследный принц Омана
Наследный принц Омана призвал сменить миропорядок с засильем Запада
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Несправедливый миропорядок с засильем Запада необходимо прекратить, заявил наследный принц, министр молодежи, культуры и спорта Султаната Оман Зиязин бен Хайсам Аль Саид на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Сегодня глава государства выступил на пленарном заседании форума "Россия зовет!". Он, в частности, охарактеризовал нынешнее положение дел в экономике страны и мира.
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"Я очень внимательно слушал вашу речь, хотел бы подтвердить, что я разделяю все высказанные вами оценки нынешней международной ситуации, в первую очередь того, что касается необходимости прекращения сложившегося несправедливого миропорядка и засилья Запада, а также построения нового справедливого миропорядка, экономических отношений без двойных стандартов", — сказал Зиязин бен Хайсам Аль Саид.
Наследный принц также выразил согласие с Путиным по поводу необходимости создания новых механизмов для торгово-экономического взаимодействия между государствами без навязывания каких-либо идеологий и давления со стороны третьих стран.
Кроме того, оманский министр поддержал призыв российского лидера создавать новые международные экономические центры.
"С учетом факторов населения, природных богатств и ресурсов, считаю, что такие центры могут располагаться в Азии и Африке <...> "А с учетом стратегического положения Ближнего Востока
представляется перспективным участие этого региона в стратегических логистических и инфраструктурных проектах", — подчеркнул он.
Сам президент России в своем выступлении отметил, что сейчас на смену устаревшей идее глобализации приходит многополярная модель. По его словам, мир вступил в эпоху кардинальных перемен и испытаний не только для отдельных компаний и отраслей, но и для целых государств и регионов.
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