https://ria.ru/20231207/minzdrav-1914344113.html

Минздрав рассказал о ситуации с вакцинами от коклюша

Минздрав рассказал о ситуации с вакцинами от коклюша - РИА Новости, 07.12.2023

Минздрав рассказал о ситуации с вакцинами от коклюша

Производство и поставки вакцин от коклюша продолжаются, они есть в наличии во всех регионах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T13:35

2023-12-07T13:35

2023-12-07T13:48

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Производство и поставки вакцин от коклюша продолжаются, они есть в наличии во всех регионах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.Ранее в телеграм-канале Mash появилась информация о дефиците вакцин от кори и коклюша в 12 регионах."Производство и поставки препаратов продолжаются, вакцины имеются в наличии во всех регионах", - говорится в сообщении.Вакцинация от коклюша проводится одной из шести мультивалентных вакцин, зарегистрированных и находящихся в гражданском обороте в России, уточнили в пресс-службе.За 11 месяцев этого года в гражданский оборот введено свыше 5,3 миллиона упаковок вакцины, что соответствует среднегодовым объемам поставок. Остатки составляют на сегодня свыше 4 миллиона упаковок, что превышает две трети годовой потребности, отметили в министерстве.Остатки вакцин для профилактики кори на настоящий момент в целом по стране покрывают почти двухмесячную потребность, добавили в пресс-службе."Остатки комбинированной вакцины для профилактики краснухи, кори, паротита составляют 1 месяц, при этом очередные партии вакцин по госконтракту запланированы поставщиком к вводу в гражданский оборот до конца декабря", - пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231207/mikoplazma-1914344649.html

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здоровье - общество, россия