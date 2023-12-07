https://ria.ru/20231207/minzdrav-1914344113.html
Минздрав рассказал о ситуации с вакцинами от коклюша
Минздрав рассказал о ситуации с вакцинами от коклюша - РИА Новости, 07.12.2023
Минздрав рассказал о ситуации с вакцинами от коклюша
Производство и поставки вакцин от коклюша продолжаются, они есть в наличии во всех регионах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T13:35
2023-12-07T13:35
2023-12-07T13:48
здоровье - общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Производство и поставки вакцин от коклюша продолжаются, они есть в наличии во всех регионах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.Ранее в телеграм-канале Mash появилась информация о дефиците вакцин от кори и коклюша в 12 регионах."Производство и поставки препаратов продолжаются, вакцины имеются в наличии во всех регионах", - говорится в сообщении.Вакцинация от коклюша проводится одной из шести мультивалентных вакцин, зарегистрированных и находящихся в гражданском обороте в России, уточнили в пресс-службе.За 11 месяцев этого года в гражданский оборот введено свыше 5,3 миллиона упаковок вакцины, что соответствует среднегодовым объемам поставок. Остатки составляют на сегодня свыше 4 миллиона упаковок, что превышает две трети годовой потребности, отметили в министерстве.Остатки вакцин для профилактики кори на настоящий момент в целом по стране покрывают почти двухмесячную потребность, добавили в пресс-службе."Остатки комбинированной вакцины для профилактики краснухи, кори, паротита составляют 1 месяц, при этом очередные партии вакцин по госконтракту запланированы поставщиком к вводу в гражданский оборот до конца декабря", - пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231207/mikoplazma-1914344649.html
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здоровье - общество, россия
Здоровье - Общество, Россия
Минздрав рассказал о ситуации с вакцинами от коклюша
Минздрав РФ: вакцины от коклюша есть в наличии во всех регионах
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
Производство и поставки вакцин от коклюша продолжаются, они есть в наличии во всех регионах, сообщили РИА Новости в пресс-службе
Минздрава России.
Ранее в телеграм-канале Mash появилась информация о дефиците вакцин от кори и коклюша в 12 регионах.
«
"Производство и поставки препаратов продолжаются, вакцины имеются в наличии во всех регионах", - говорится в сообщении.
Вакцинация от коклюша проводится одной из шести мультивалентных вакцин, зарегистрированных и находящихся в гражданском обороте в России, уточнили в пресс-службе.
За 11 месяцев этого года в гражданский оборот введено свыше 5,3 миллиона упаковок вакцины, что соответствует среднегодовым объемам поставок. Остатки составляют на сегодня свыше 4 миллиона упаковок, что превышает две трети годовой потребности, отметили в министерстве.
Остатки вакцин для профилактики кори на настоящий момент в целом по стране покрывают почти двухмесячную потребность, добавили в пресс-службе.
"Остатки комбинированной вакцины для профилактики краснухи, кори, паротита составляют 1 месяц, при этом очередные партии вакцин по госконтракту запланированы поставщиком к вводу в гражданский оборот до конца декабря", - пояснили в пресс-службе.
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