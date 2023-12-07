https://ria.ru/20231207/mikoplazma-1914308370.html

Микоплазменной инфекции не дали распространиться в России, заявила Попова

Микоплазменной инфекции не дали распространиться в России, заявила Попова - РИА Новости, 07.12.2023

Микоплазменной инфекции не дали распространиться в России, заявила Попова

Микоплазменная инфекция сошла на нет, ей не дали распространиться в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T11:55

2023-12-07T11:55

2023-12-07T14:29

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

михаил мурашко

общество

здоровье - общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек — РИА Новости. Микоплазменная инфекция сошла на нет, ей не дали распространиться в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Первый случай (заболевания. — Прим. ред.) мы увидели в конце сентября <...> к середине ноября ситуация с микоплазменной инфекцией, с групповыми случаями у нас практически сошла на нет. Мы не даем распространиться инфекции", — сказала руководитель ведомства.По ее словам, сейчас встречаются единичные случаи микоплазменной инфекции, речи о массовом распространении нет."Все меры, которые использовали или применялись, и будут использоваться, они эффективны, других, более жестких, на сегодняшний день не требуется", — добавила Попова.Как подчеркивал министр здравоохранения Михаил Мурашко, ситуация с микоплазменной инфекцией абсолютно управляемая, препаратов достаточно.

https://ria.ru/20231207/mikoplazma-1914303459.html

https://ria.ru/20231206/mikoplazma-1914187647.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), михаил мурашко, общество, здоровье - общество