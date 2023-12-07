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Микоплазменной инфекции не дали распространиться в России, заявила Попова - РИА Новости, 07.12.2023
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11:55 07.12.2023 (обновлено: 14:29 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/mikoplazma-1914308370.html
Микоплазменной инфекции не дали распространиться в России, заявила Попова
Микоплазменной инфекции не дали распространиться в России, заявила Попова - РИА Новости, 07.12.2023
Микоплазменной инфекции не дали распространиться в России, заявила Попова
Микоплазменная инфекция сошла на нет, ей не дали распространиться в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T11:55
2023-12-07T14:29
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
михаил мурашко
общество
здоровье - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек — РИА Новости. Микоплазменная инфекция сошла на нет, ей не дали распространиться в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.&quot;Первый случай (заболевания. — Прим. ред.) мы увидели в конце сентября &lt;...&gt; к середине ноября ситуация с микоплазменной инфекцией, с групповыми случаями у нас практически сошла на нет. Мы не даем распространиться инфекции&quot;, — сказала руководитель ведомства.По ее словам, сейчас встречаются единичные случаи микоплазменной инфекции, речи о массовом распространении нет."Все меры, которые использовали или применялись, и будут использоваться, они эффективны, других, более жестких, на сегодняшний день не требуется", — добавила Попова.Как подчеркивал министр здравоохранения Михаил Мурашко, ситуация с микоплазменной инфекцией абсолютно управляемая, препаратов достаточно.
https://ria.ru/20231207/mikoplazma-1914303459.html
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россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), михаил мурашко, общество, здоровье - общество
Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Михаил Мурашко, Общество, Здоровье - Общество
Микоплазменной инфекции не дали распространиться в России, заявила Попова

Попова: микоплазменная инфекция в РФ сошла на нет, ей не дали распространиться

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкЛаборант в лаборатории
Лаборант в лаборатории - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Варвара Гертье
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек — РИА Новости. Микоплазменная инфекция сошла на нет, ей не дали распространиться в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«

"Первый случай (заболевания. — Прим. ред.) мы увидели в конце сентября <...> к середине ноября ситуация с микоплазменной инфекцией, с групповыми случаями у нас практически сошла на нет. Мы не даем распространиться инфекции", — сказала руководитель ведомства.

По ее словам, сейчас встречаются единичные случаи микоплазменной инфекции, речи о массовом распространении нет.
"Все меры, которые использовали или применялись, и будут использоваться, они эффективны, других, более жестких, на сегодняшний день не требуется", — добавила Попова.
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Микоплазменная инфекция передается воздушно-капельным путем при кашле, чихании и тесном контакте, в том числе с бессимптомными носителями. Ее заразность ниже, чем у гриппа или COVID-19. Заболеваемость носит циклический характер, подъемы происходят каждые три-семь лет. Симптомы заболевания: лихорадка, кашель, головная боль, тяжесть при дыхании, общая утомляемость, боль в области грудной клетки. Поставить точный диагноз можно только в лаборатории.

Как подчеркивал министр здравоохранения Михаил Мурашко, ситуация с микоплазменной инфекцией абсолютно управляемая, препаратов достаточно.
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