https://ria.ru/20231207/mikoplazma-1914308370.html
Микоплазменной инфекции не дали распространиться в России, заявила Попова
Микоплазменной инфекции не дали распространиться в России, заявила Попова - РИА Новости, 07.12.2023
Микоплазменной инфекции не дали распространиться в России, заявила Попова
Микоплазменная инфекция сошла на нет, ей не дали распространиться в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T11:55
2023-12-07T11:55
2023-12-07T14:29
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
михаил мурашко
общество
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856326883_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_405173c2065e276daf75a455ddb2bdf3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек — РИА Новости. Микоплазменная инфекция сошла на нет, ей не дали распространиться в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Первый случай (заболевания. — Прим. ред.) мы увидели в конце сентября <...> к середине ноября ситуация с микоплазменной инфекцией, с групповыми случаями у нас практически сошла на нет. Мы не даем распространиться инфекции", — сказала руководитель ведомства.По ее словам, сейчас встречаются единичные случаи микоплазменной инфекции, речи о массовом распространении нет."Все меры, которые использовали или применялись, и будут использоваться, они эффективны, других, более жестких, на сегодняшний день не требуется", — добавила Попова.Как подчеркивал министр здравоохранения Михаил Мурашко, ситуация с микоплазменной инфекцией абсолютно управляемая, препаратов достаточно.
https://ria.ru/20231207/mikoplazma-1914303459.html
https://ria.ru/20231206/mikoplazma-1914187647.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856326883_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_2364b57d841316fcebcc04a1851bb7d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), михаил мурашко, общество, здоровье - общество
Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Михаил Мурашко, Общество, Здоровье - Общество
Микоплазменной инфекции не дали распространиться в России, заявила Попова
Попова: микоплазменная инфекция в РФ сошла на нет, ей не дали распространиться
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек — РИА Новости. Микоплазменная инфекция сошла на нет, ей не дали распространиться в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«
"Первый случай (заболевания. — Прим. ред.) мы увидели в конце сентября <...> к середине ноября ситуация с микоплазменной инфекцией, с групповыми случаями у нас практически сошла на нет. Мы не даем распространиться инфекции", — сказала руководитель ведомства.
По ее словам, сейчас встречаются единичные случаи микоплазменной инфекции, речи о массовом распространении нет.
"Все меры, которые использовали или применялись, и будут использоваться, они эффективны, других, более жестких, на сегодняшний день не требуется", — добавила Попова.
В Дагестане опровергли сообщение о случаях микоплазменной инфекции
Микоплазменная инфекция передается воздушно-капельным путем при кашле, чихании и тесном контакте, в том числе с бессимптомными носителями. Ее заразность ниже, чем у гриппа или COVID-19. Заболеваемость носит циклический характер, подъемы происходят каждые три-семь лет. Симптомы заболевания: лихорадка, кашель, головная боль, тяжесть при дыхании, общая утомляемость, боль в области грудной клетки. Поставить точный диагноз можно только в лаборатории.
Как подчеркивал министр здравоохранения Михаил Мурашко
, ситуация с микоплазменной инфекцией абсолютно управляемая, препаратов достаточно.
Вспышка микоплазмы в России. Что известно, какие симптомы