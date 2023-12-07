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Врач рассказал, почему микоплазменную инфекцию называют "доброй" - РИА Новости, 07.12.2023
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09:41 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/mikoplazma-1914271194.html
Врач рассказал, почему микоплазменную инфекцию называют "доброй"
Врач рассказал, почему микоплазменную инфекцию называют "доброй" - РИА Новости, 07.12.2023
Врач рассказал, почему микоплазменную инфекцию называют "доброй"
Около 75-80% пациентов с микоплазменной инфекцией поправляются самостоятельно, заболевание называют "добрым", так как оно быстро проходит и легко поддаётся... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T09:41
2023-12-07T09:41
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Около 75-80% пациентов с микоплазменной инфекцией поправляются самостоятельно, заболевание называют "добрым", так как оно быстро проходит и легко поддаётся терапии, заявил доцент кафедры детских болезней Клинического института детского здоровья им. Н.Ф. Филатова Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Минздрава России, педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог Павел Бережанский. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией регистрируются в России. "Микоплазма - известный возбудитель, в нём нет ничего нового. Чаще всего заболевание встречается у детей 6-8 лет и у подростков. 75-80% пациентов поправляются самостоятельно. Остальные 20-25% делятся на две группы: половина с клиническими проявлениями – температурой и бронхитом, вторая половина – с сухими подкашливаниями, без динамики на фоне ингаляционной терапии",- сказал Бережанский журналистам. Он отметит, что заболевание протекает без интоксикации, нарушения самочувствия, без снижения качества жизни. Дети, как правило, активные, весёлые, с хорошим аппетитом, уточнил специалист. Пр его словам, на практике заболевания, вызванные микоплазменной инфекцией, называют "добрыми", так как они быстро проходят и легко поддаются стандартной терапии.
https://ria.ru/20231206/mikoplazma-1914187647.html
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здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Врач рассказал, почему микоплазменную инфекцию называют "доброй"

Иммунолог: 75-80% больных с микоплазменной инфекцией поправляются самостоятельно

© Fotolia / capifruttaРабота с микроскопом
Работа с микроскопом - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© Fotolia / capifrutta
Работа с микроскопом. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Около 75-80% пациентов с микоплазменной инфекцией поправляются самостоятельно, заболевание называют "добрым", так как оно быстро проходит и легко поддаётся терапии, заявил доцент кафедры детских болезней Клинического института детского здоровья им. Н.Ф. Филатова Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Минздрава России, педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог Павел Бережанский.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией регистрируются в России.
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"Микоплазма - известный возбудитель, в нём нет ничего нового. Чаще всего заболевание встречается у детей 6-8 лет и у подростков. 75-80% пациентов поправляются самостоятельно. Остальные 20-25% делятся на две группы: половина с клиническими проявлениями – температурой и бронхитом, вторая половина – с сухими подкашливаниями, без динамики на фоне ингаляционной терапии",- сказал Бережанский журналистам.
Он отметит, что заболевание протекает без интоксикации, нарушения самочувствия, без снижения качества жизни. Дети, как правило, активные, весёлые, с хорошим аппетитом, уточнил специалист.
Пр его словам, на практике заболевания, вызванные микоплазменной инфекцией, называют "добрыми", так как они быстро проходят и легко поддаются стандартной терапии.
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Здоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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