https://ria.ru/20231207/mikoplazma-1914271194.html

Врач рассказал, почему микоплазменную инфекцию называют "доброй"

Врач рассказал, почему микоплазменную инфекцию называют "доброй" - РИА Новости, 07.12.2023

Врач рассказал, почему микоплазменную инфекцию называют "доброй"

Около 75-80% пациентов с микоплазменной инфекцией поправляются самостоятельно, заболевание называют "добрым", так как оно быстро проходит и легко поддаётся... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T09:41

2023-12-07T09:41

2023-12-07T09:41

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Около 75-80% пациентов с микоплазменной инфекцией поправляются самостоятельно, заболевание называют "добрым", так как оно быстро проходит и легко поддаётся терапии, заявил доцент кафедры детских болезней Клинического института детского здоровья им. Н.Ф. Филатова Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Минздрава России, педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог Павел Бережанский. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией регистрируются в России. "Микоплазма - известный возбудитель, в нём нет ничего нового. Чаще всего заболевание встречается у детей 6-8 лет и у подростков. 75-80% пациентов поправляются самостоятельно. Остальные 20-25% делятся на две группы: половина с клиническими проявлениями – температурой и бронхитом, вторая половина – с сухими подкашливаниями, без динамики на фоне ингаляционной терапии",- сказал Бережанский журналистам. Он отметит, что заболевание протекает без интоксикации, нарушения самочувствия, без снижения качества жизни. Дети, как правило, активные, весёлые, с хорошим аппетитом, уточнил специалист. Пр его словам, на практике заболевания, вызванные микоплазменной инфекцией, называют "добрыми", так как они быстро проходят и легко поддаются стандартной терапии.

https://ria.ru/20231206/mikoplazma-1914187647.html

https://ria.ru/20231206/infektsiya-1914015084.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)