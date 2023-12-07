https://ria.ru/20231207/mezhvedomstvennaya_gruppa-1914250909.html
В США создали межведомственную группу для поддержки партнеров
В США создали межведомственную группу для поддержки партнеров - РИА Новости, 07.12.2023
В США создали межведомственную группу для поддержки партнеров
Белый дом сообщил о создании межведомственной группы в том числе по поддержке Украины, также страны условились обмениваться данными в сфере обороны. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T04:20
2023-12-07T04:20
2023-12-07T04:21
украина
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Белый дом сообщил о создании межведомственной группы в том числе по поддержке Украины, также страны условились обмениваться данными в сфере обороны. Как сообщает Белый дом, в соответствующую группу войдут представители госдепа, минобороны и минторга. Группа будет поддерживать "украинских и других партнеров, которые пытаются получить рекомендации по потенциальным сделкам и экспортным требованиям для оборонной промышленности Украины". Также страны условились обмениваться данными в оборонной сфере.
https://ria.ru/20231207/ssha-1914250353.html
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РИА Новости
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украина, в мире
В США создали межведомственную группу для поддержки партнеров
США объявили о создании межведомственной группы в том числе по поддержке Украины
ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Белый дом сообщил о создании межведомственной группы в том числе по поддержке Украины, также страны условились обмениваться данными в сфере обороны.
Как сообщает Белый дом, в соответствующую группу войдут представители госдепа, минобороны и минторга. Группа будет поддерживать "украинских и других партнеров, которые пытаются получить рекомендации по потенциальным сделкам и экспортным требованиям для оборонной промышленности Украины".
США направят советника на Украину, в том числе для борьбы с коррупцией
Также страны условились обмениваться данными в оборонной сфере.