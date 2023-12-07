https://ria.ru/20231207/mezhvedomstvennaya_gruppa-1914250909.html

В США создали межведомственную группу для поддержки партнеров

В США создали межведомственную группу для поддержки партнеров - РИА Новости, 07.12.2023

В США создали межведомственную группу для поддержки партнеров

Белый дом сообщил о создании межведомственной группы в том числе по поддержке Украины, также страны условились обмениваться данными в сфере обороны. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T04:20

2023-12-07T04:20

2023-12-07T04:21

украина

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Белый дом сообщил о создании межведомственной группы в том числе по поддержке Украины, также страны условились обмениваться данными в сфере обороны. Как сообщает Белый дом, в соответствующую группу войдут представители госдепа, минобороны и минторга. Группа будет поддерживать "украинских и других партнеров, которые пытаются получить рекомендации по потенциальным сделкам и экспортным требованиям для оборонной промышленности Украины". Также страны условились обмениваться данными в оборонной сфере.

https://ria.ru/20231207/ssha-1914250353.html

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