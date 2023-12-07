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В Ростовской области наградили жителя, остановившего вооруженного подростка

В Ростовской области наградили жителя, остановившего вооруженного подростка - РИА Новости, 07.12.2023

В Ростовской области наградили жителя, остановившего вооруженного подростка

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что вручил медаль Василию Зейбелю, который в сентябре остановил вооруженного подростка и предотвратил... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T23:21

2023-12-07T23:21

2023-12-07T23:21

ростовская область

россия

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 дек - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что вручил медаль Василию Зейбелю, который в сентябре остановил вооруженного подростка и предотвратил гибель людей в школе хутора Красный Десант. В начале сентября в хуторе Красный Десант 15-летний психически нездоровый ученик на входе в школу напал с кухонным ножом на людей. Пострадали две сотрудницы и родственник одного из учеников. Подростка задержали. "Сегодня по поручению президента РФ вручал заслуженным жителям Ростовской области государственные награды. Часть земляков также отмечены областными наградами и поощрениями. Медалью Алексея Береста награжден Василий Эдуардович Зейбель. В сентябре своими решительными действиями он остановил вооружённого подростка, предотвратил гибель людей в школе хутора Красный Десант Неклиновского района", - написал губернатор в Telegram-канале.

https://ria.ru/20231203/nagrazhdenie-1913413708.html

ростовская область

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ростовская область, россия, василий голубев