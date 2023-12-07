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В Ростовской области наградили жителя, остановившего вооруженного подростка
В Ростовской области наградили жителя, остановившего вооруженного подростка - РИА Новости, 07.12.2023
В Ростовской области наградили жителя, остановившего вооруженного подростка
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что вручил медаль Василию Зейбелю, который в сентябре остановил вооруженного подростка и предотвратил... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T23:21
2023-12-07T23:21
2023-12-07T23:21
ростовская область
россия
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 дек - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что вручил медаль Василию Зейбелю, который в сентябре остановил вооруженного подростка и предотвратил гибель людей в школе хутора Красный Десант. В начале сентября в хуторе Красный Десант 15-летний психически нездоровый ученик на входе в школу напал с кухонным ножом на людей. Пострадали две сотрудницы и родственник одного из учеников. Подростка задержали. "Сегодня по поручению президента РФ вручал заслуженным жителям Ростовской области государственные награды. Часть земляков также отмечены областными наградами и поощрениями. Медалью Алексея Береста награжден Василий Эдуардович Зейбель. В сентябре своими решительными действиями он остановил вооружённого подростка, предотвратил гибель людей в школе хутора Красный Десант Неклиновского района", - написал губернатор в Telegram-канале.
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ростовская область, россия, василий голубев
Ростовская область, Россия, Василий Голубев
В Ростовской области наградили жителя, остановившего вооруженного подростка
В Ростовской области наградили жителя, остановившего подростка с оружием в школе