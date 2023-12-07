https://ria.ru/20231207/kupyansk-1914261513.html

В ЛНР рассказали о работе западных СМИ под Купянском

В ЛНР рассказали о работе западных СМИ под Купянском - РИА Новости, 07.12.2023

В ЛНР рассказали о работе западных СМИ под Купянском

На купянском направлении работают представители западных СМИ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T08:23

2023-12-07T08:23

2023-12-07T08:23

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

харьковская область

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 7 дек - РИА Новости. На купянском направлении работают представители западных СМИ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе мониторинга переговоров открытых радиочастот в районе населенного пункта Купянск, выявлена группа англоязычных абонентов. При расшифровке переговоров стало известно, что деловую беседу между собой вели представители западных масс-медиа", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Согласно сводке Минобороны РФ за среду, за сутки на купянском направлении российские Вооруженные силы отразили пять атак штурмовых групп 43-й, 60-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области и озера Лиман, потери противника составили до 140 военнослужащих.

https://ria.ru/20231202/oborona-1913352867.html

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луганская народная республика, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины