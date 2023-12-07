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В ЛНР рассказали о работе западных СМИ под Купянском - РИА Новости, 07.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:23 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/kupyansk-1914261513.html
В ЛНР рассказали о работе западных СМИ под Купянском
В ЛНР рассказали о работе западных СМИ под Купянском - РИА Новости, 07.12.2023
В ЛНР рассказали о работе западных СМИ под Купянском
На купянском направлении работают представители западных СМИ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T08:23
2023-12-07T08:23
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 7 дек - РИА Новости. На купянском направлении работают представители западных СМИ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе мониторинга переговоров открытых радиочастот в районе населенного пункта Купянск, выявлена группа англоязычных абонентов. При расшифровке переговоров стало известно, что деловую беседу между собой вели представители западных масс-медиа", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Согласно сводке Минобороны РФ за среду, за сутки на купянском направлении российские Вооруженные силы отразили пять атак штурмовых групп 43-й, 60-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области и озера Лиман, потери противника составили до 140 военнослужащих.
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луганская народная республика, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
В ЛНР рассказали о работе западных СМИ под Купянском

Марочко: представители западных масс-медиа работают на Купянском направлении

© Depositphotos.com / macorЖурналисты за работой
Журналисты за работой - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© Depositphotos.com / macor
Журналисты за работой . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 7 дек - РИА Новости. На купянском направлении работают представители западных СМИ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"В ходе мониторинга переговоров открытых радиочастот в районе населенного пункта Купянск, выявлена группа англоязычных абонентов. При расшифровке переговоров стало известно, что деловую беседу между собой вели представители западных масс-медиа", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Согласно сводке Минобороны РФ за среду, за сутки на купянском направлении российские Вооруженные силы отразили пять атак штурмовых групп 43-й, 60-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области и озера Лиман, потери противника составили до 140 военнослужащих.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаХарьковская областьАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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