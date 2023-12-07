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Истребитель саудовских ВВС потерпел крушение - РИА Новости, 07.12.2023
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17:55 07.12.2023 (обновлено: 21:13 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/krushenie-1914450856.html
Истребитель саудовских ВВС потерпел крушение
Истребитель саудовских ВВС потерпел крушение - РИА Новости, 07.12.2023
Истребитель саудовских ВВС потерпел крушение
Истребитель Королевских воздушных сил Саудовской Аравии потерпел крушение в районе военной базы в городе Захран, сообщил представитель Министерства обороны... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T17:55
2023-12-07T21:13
в мире
саудовская аравия
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ДОХА, 7 дек — РИА Новости. Истребитель Королевских воздушных сил Саудовской Аравии потерпел крушение в районе военной базы в городе Захран, сообщил представитель Министерства обороны страны Турки аль-Малики в соцсети Х."Истребитель Военно-воздушных сил королевства F-15 SA потерпел крушение в 12:50 по местному времени (совпадает с мск) во время тренировочного рутинного полета в районе военно-воздушной базы имени короля Абдель Азиза в Захране", — говорится в заявлении ведомства.Уточняется, что экипаж самолета, состоявший из двух человек, погиб. Специальная комиссия начала расследование произошедшего.
https://ria.ru/20231111/krushenie-1908913035.html
саудовская аравия
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в мире, саудовская аравия, f-15se
В мире, Саудовская Аравия, F-15SE
Истребитель саудовских ВВС потерпел крушение

Истребитель ВВС Саудовской Аравии потерпел крушение у военной базы в Захране

© AP Photo / Hassan Ammar, FileИстребители ВВС Саудовской Аравии
Истребители ВВС Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Hassan Ammar, File
Истребители ВВС Саудовской Аравии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 7 дек — РИА Новости. Истребитель Королевских воздушных сил Саудовской Аравии потерпел крушение в районе военной базы в городе Захран, сообщил представитель Министерства обороны страны Турки аль-Малики в соцсети Х.
"Истребитель Военно-воздушных сил королевства F-15 SA потерпел крушение в 12:50 по местному времени (совпадает с мск) во время тренировочного рутинного полета в районе военно-воздушной базы имени короля Абдель Азиза в Захране", — говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что экипаж самолета, состоявший из двух человек, погиб. Специальная комиссия начала расследование произошедшего.
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Самолет ВВС США упал в Средиземное море
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В миреСаудовская АравияF-15SE
 
 
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