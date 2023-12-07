https://ria.ru/20231207/krushenie-1914450856.html

Истребитель саудовских ВВС потерпел крушение

Истребитель саудовских ВВС потерпел крушение - РИА Новости, 07.12.2023

Истребитель саудовских ВВС потерпел крушение

Истребитель Королевских воздушных сил Саудовской Аравии потерпел крушение в районе военной базы в городе Захран, сообщил представитель Министерства обороны... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T17:55

2023-12-07T17:55

2023-12-07T21:13

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саудовская аравия

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ДОХА, 7 дек — РИА Новости. Истребитель Королевских воздушных сил Саудовской Аравии потерпел крушение в районе военной базы в городе Захран, сообщил представитель Министерства обороны страны Турки аль-Малики в соцсети Х."Истребитель Военно-воздушных сил королевства F-15 SA потерпел крушение в 12:50 по местному времени (совпадает с мск) во время тренировочного рутинного полета в районе военно-воздушной базы имени короля Абдель Азиза в Захране", — говорится в заявлении ведомства.Уточняется, что экипаж самолета, состоявший из двух человек, погиб. Специальная комиссия начала расследование произошедшего.

https://ria.ru/20231111/krushenie-1908913035.html

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в мире, саудовская аравия, f-15se