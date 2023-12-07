https://ria.ru/20231207/kreditovanie-1914380964.html
Путин заявил о рекордных объемах кредитования в России
Путин заявил о рекордных объемах кредитования в России - РИА Новости, 07.12.2023
Путин заявил о рекордных объемах кредитования в России
Банковский сектор РФ повысил свою эффективность и вышел на рекордные объемы кредитования, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!". РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:10
2023-12-07T15:10
2023-12-07T16:55
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902606561_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_6b06dce2bfd622af33863823bf59c049.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Банковский сектор РФ повысил свою эффективность и вышел на рекордные объемы кредитования, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!".Он отметил, что объемы кредитования рекордные, в том числе и ипотечного рынка."Здесь риски определенные существуют. Правительство и Центральный банк сейчас тоже на этот счет дискутируют между собой, ищут определенные решения с тем, чтобы не перегревать этот рынок", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231127/bank-1912113796.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902606561_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_7a8e3939343d6721465407cc3b350c04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о рекордных объемах кредитования в России
Путин: банковский сектор России вышел на рекордные объемы кредитования
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Банковский сектор РФ повысил свою эффективность и вышел на рекордные объемы кредитования, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!".
Он отметил, что объемы кредитования рекордные, в том числе и ипотечного рынка.
"Здесь риски определенные существуют. Правительство и Центральный банк сейчас тоже на этот счет дискутируют между собой, ищут определенные решения с тем, чтобы не перегревать этот рынок", - сказал Путин.
Рост доходов банковского сектора в 2024 году снизится, считает глава ВТБ