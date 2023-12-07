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Путин заявил о рекордных объемах кредитования в России - РИА Новости, 07.12.2023
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15:10 07.12.2023 (обновлено: 16:55 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/kreditovanie-1914380964.html
Путин заявил о рекордных объемах кредитования в России
Путин заявил о рекордных объемах кредитования в России - РИА Новости, 07.12.2023
Путин заявил о рекордных объемах кредитования в России
Банковский сектор РФ повысил свою эффективность и вышел на рекордные объемы кредитования, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!". РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:10
2023-12-07T16:55
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Банковский сектор РФ повысил свою эффективность и вышел на рекордные объемы кредитования, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!".Он отметил, что объемы кредитования рекордные, в том числе и ипотечного рынка."Здесь риски определенные существуют. Правительство и Центральный банк сейчас тоже на этот счет дискутируют между собой, ищут определенные решения с тем, чтобы не перегревать этот рынок", - сказал Путин.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о рекордных объемах кредитования в России

Путин: банковский сектор России вышел на рекордные объемы кредитования

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Банковский сектор РФ повысил свою эффективность и вышел на рекордные объемы кредитования, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!".
Он отметил, что объемы кредитования рекордные, в том числе и ипотечного рынка.
"Здесь риски определенные существуют. Правительство и Центральный банк сейчас тоже на этот счет дискутируют между собой, ищут определенные решения с тем, чтобы не перегревать этот рынок", - сказал Путин.
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ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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