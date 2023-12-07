https://ria.ru/20231207/kreditovanie-1914380964.html

Путин заявил о рекордных объемах кредитования в России

Путин заявил о рекордных объемах кредитования в России - РИА Новости, 07.12.2023

Путин заявил о рекордных объемах кредитования в России

Банковский сектор РФ повысил свою эффективность и вышел на рекордные объемы кредитования, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!". РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T15:10

2023-12-07T15:10

2023-12-07T16:55

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Банковский сектор РФ повысил свою эффективность и вышел на рекордные объемы кредитования, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!".Он отметил, что объемы кредитования рекордные, в том числе и ипотечного рынка."Здесь риски определенные существуют. Правительство и Центральный банк сейчас тоже на этот счет дискутируют между собой, ищут определенные решения с тем, чтобы не перегревать этот рынок", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231127/bank-1912113796.html

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экономика, россия, владимир путин