https://ria.ru/20231207/krasnoyarsk-1914258288.html

В Красноярске и пригородах выпало аномальное количество снега

В Красноярске и пригородах выпало аномальное количество снега - РИА Новости, 07.12.2023

В Красноярске и пригородах выпало аномальное количество снега

В Красноярске и близлежащих районах выпало аномальное количество снега, сообщается на странице регионального главка ГИБДД в социальной сети "ВКонтакте". РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T07:14

2023-12-07T07:14

2023-12-07T07:14

красноярск

гибдд мвд рф

яндекс

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОЯРСК, 7 дек - РИА Новости. В Красноярске и близлежащих районах выпало аномальное количество снега, сообщается на странице регионального главка ГИБДД в социальной сети "ВКонтакте". В ведомстве посоветовали водителям соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и не превышать скорость. По информации сервиса "Яндекс", в Красноярске на утро четверга зафиксированы пробки в девять баллов. Ранее региональный главк МЧС сообщал, что в четверг на юге края ожидается очень сильный северо-западный ветер с порывами до 20 метров в секунду, метель, резкое понижение температуры, ночью на юге центральных районов и в горах южных районов местами очень сильный снег. "В городе и за его пределами зафиксировано аномальное количество снега, в связи с чем в очередной раз напоминаем автомобилистам о внимательности на дорогах", - говорится в сообщении. По данным мэрии Красноярска, за ночь в краевой столице выпало 12 миллиметров осадков. В мэрии пояснили, что один миллиметр выпавшего снега приравнивается к одному-полутора сантиметрам высоты снежного покрова в зависимости от его плотности. В соседней Хакасии из-за непогоды на некоторых дорогах введены ограничения на выпуск пассажирского транспорта. На дорогах республики также гололедица.

https://ria.ru/20231207/yakutiya-1914255286.html

https://ria.ru/20231204/uborka-1913648747.html

красноярск

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красноярск, гибдд мвд рф, яндекс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)