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Россия и КСА договорились укреплять сотрудничество в борьбе с коррупцией - РИА Новости, 07.12.2023
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16:31 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/korruptsiya-1914423513.html
Россия и КСА договорились укреплять сотрудничество в борьбе с коррупцией
Россия и КСА договорились укреплять сотрудничество в борьбе с коррупцией - РИА Новости, 07.12.2023
Россия и КСА договорились укреплять сотрудничество в борьбе с коррупцией
Россия и Саудовская Аравия подтвердили решимость укреплять сотрудничество в целях борьбы с трансграничными коррупционными преступлениями. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T16:31
2023-12-07T16:31
владимир путин
саудовская аравия
россия
в мире
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия подтвердили решимость укреплять сотрудничество в целях борьбы с трансграничными коррупционными преступлениями. Совместное заявление по итогам визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию опубликовано на сайте Кремля. "Обе стороны подтвердили свою решимость укреплять и координировать двустороннее международное сотрудничество между соответствующими ведомствами в целях борьбы с трансграничными коррупционными преступлениями во всех их формах, привлечения к ответственности лиц, виновных в их совершении, и возвращения доходов, полученных от коррупционных преступлений, используя возможности Глобальной оперативной сети правоохранительных органов по борьбе с коррупцией (Сеть GlobE)", - говорится в тексте заявления.
https://ria.ru/20231207/putin-1914266043.html
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владимир путин, саудовская аравия, россия, в мире
Владимир Путин, Саудовская Аравия, Россия, В мире
Россия и КСА договорились укреплять сотрудничество в борьбе с коррупцией

Россия и КСА будут укреплять сотрудничество в борьбе с трансграничной коррупцией

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд
Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия подтвердили решимость укреплять сотрудничество в целях борьбы с трансграничными коррупционными преступлениями.
Совместное заявление по итогам визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию опубликовано на сайте Кремля.
"Обе стороны подтвердили свою решимость укреплять и координировать двустороннее международное сотрудничество между соответствующими ведомствами в целях борьбы с трансграничными коррупционными преступлениями во всех их формах, привлечения к ответственности лиц, виновных в их совершении, и возвращения доходов, полученных от коррупционных преступлений, используя возможности Глобальной оперативной сети правоохранительных органов по борьбе с коррупцией (Сеть GlobE)", - говорится в тексте заявления.
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд (справа) в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
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