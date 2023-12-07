https://ria.ru/20231207/korruptsiya-1914423513.html

Россия и КСА договорились укреплять сотрудничество в борьбе с коррупцией

Россия и КСА договорились укреплять сотрудничество в борьбе с коррупцией - РИА Новости, 07.12.2023

Россия и КСА договорились укреплять сотрудничество в борьбе с коррупцией

Россия и Саудовская Аравия подтвердили решимость укреплять сотрудничество в целях борьбы с трансграничными коррупционными преступлениями. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T16:31

2023-12-07T16:31

2023-12-07T16:31

владимир путин

саудовская аравия

россия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия подтвердили решимость укреплять сотрудничество в целях борьбы с трансграничными коррупционными преступлениями. Совместное заявление по итогам визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию опубликовано на сайте Кремля. "Обе стороны подтвердили свою решимость укреплять и координировать двустороннее международное сотрудничество между соответствующими ведомствами в целях борьбы с трансграничными коррупционными преступлениями во всех их формах, привлечения к ответственности лиц, виновных в их совершении, и возвращения доходов, полученных от коррупционных преступлений, используя возможности Глобальной оперативной сети правоохранительных органов по борьбе с коррупцией (Сеть GlobE)", - говорится в тексте заявления.

https://ria.ru/20231207/putin-1914266043.html

саудовская аравия

россия

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владимир путин, саудовская аравия, россия, в мире