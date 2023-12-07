https://ria.ru/20231207/korruptsiya-1914423513.html
Россия и КСА договорились укреплять сотрудничество в борьбе с коррупцией
Россия и КСА договорились укреплять сотрудничество в борьбе с коррупцией - РИА Новости, 07.12.2023
Россия и КСА договорились укреплять сотрудничество в борьбе с коррупцией
Россия и Саудовская Аравия подтвердили решимость укреплять сотрудничество в целях борьбы с трансграничными коррупционными преступлениями. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T16:31
2023-12-07T16:31
2023-12-07T16:31
владимир путин
саудовская аравия
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914276422_147:612:2699:2048_1920x0_80_0_0_a32e287797e8105ea396d10a154ab65c.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия подтвердили решимость укреплять сотрудничество в целях борьбы с трансграничными коррупционными преступлениями. Совместное заявление по итогам визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию опубликовано на сайте Кремля. "Обе стороны подтвердили свою решимость укреплять и координировать двустороннее международное сотрудничество между соответствующими ведомствами в целях борьбы с трансграничными коррупционными преступлениями во всех их формах, привлечения к ответственности лиц, виновных в их совершении, и возвращения доходов, полученных от коррупционных преступлений, используя возможности Глобальной оперативной сети правоохранительных органов по борьбе с коррупцией (Сеть GlobE)", - говорится в тексте заявления.
https://ria.ru/20231207/putin-1914266043.html
саудовская аравия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914276422_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_e482a6a26312b85fc13000a440c26d11.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, саудовская аравия, россия, в мире
Владимир Путин, Саудовская Аравия, Россия, В мире
Россия и КСА договорились укреплять сотрудничество в борьбе с коррупцией
Россия и КСА будут укреплять сотрудничество в борьбе с трансграничной коррупцией