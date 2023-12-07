https://ria.ru/20231207/korporatsiya_msp-1914159304.html

Корпорация МСП организовала для малого и среднего бизнеса Digital Елку-2024

Корпорация МСП организовала для малого и среднего бизнеса Digital Елку-2024 - РИА Новости, 07.12.2023

Корпорация МСП организовала для малого и среднего бизнеса Digital Елку-2024

Под конец года Корпорация МСП (КМСП) организовала для малого и среднего бизнеса страны Digital Елку-2024, целью которой стало объединение предпринимателей всех... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T10:00

2023-12-07T10:00

2023-12-07T10:00

россия

корпорация мсп

александр исаевич

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Под конец года Корпорация МСП (КМСП) организовала для малого и среднего бизнеса страны Digital Елку-2024, целью которой стало объединение предпринимателей всех регионов и поздравление их с наступающим Новым годом, сообщает пресс-служба КМСП.Точкой сборки стала Цифровая платформа МСП.РФ — площадка, на которой уже собрались свыше 550 тысяч действующих ИП, самозанятых, владельцев и руководителей копаний. Каждый из них сможет добавить именной шар своего бизнеса на Digital Елку, говорится в сообщении."Это мероприятие и такой формат позволяет объединить всех предпринимателей нашей большой страны вне зависимости от места нахождения и разницы во времени. Именные шары на Digital Елке позволят оценить масштаб МСП в нашей стране. Кроме того, она станет своеобразным цифровым каталогом малого и среднего бизнеса, ведь каждый шар — это фактически визитка того или иного предприятия. Это поможет кому-то заявить о себе или найти делового партнера", — отметил генеральный директор КМСП Александр Исаевич, слова которого привели в пресс-службе.Там добавили, что на Digital Елке-2024 каждому ее участнику предлагается создать уникальный шар своего бизнеса. Созданными предпринимателями украшениями будет наряжена виртуальная елка, которая расположена на платформе для бизнеса МСП.РФ.

https://ria.ru/20231201/produkty-1912983966.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, корпорация мсп, александр исаевич