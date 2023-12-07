Корпорация МСП организовала для малого и среднего бизнеса Digital Елку-2024
© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
© Корпорация МСП
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Под конец года Корпорация МСП (КМСП) организовала для малого и среднего бизнеса страны Digital Елку-2024, целью которой стало объединение предпринимателей всех регионов и поздравление их с наступающим Новым годом, сообщает пресс-служба КМСП.
Точкой сборки стала Цифровая платформа МСП.РФ — площадка, на которой уже собрались свыше 550 тысяч действующих ИП, самозанятых, владельцев и руководителей копаний. Каждый из них сможет добавить именной шар своего бизнеса на Digital Елку, говорится в сообщении.
"Это мероприятие и такой формат позволяет объединить всех предпринимателей нашей большой страны вне зависимости от места нахождения и разницы во времени. Именные шары на Digital Елке позволят оценить масштаб МСП в нашей стране. Кроме того, она станет своеобразным цифровым каталогом малого и среднего бизнеса, ведь каждый шар — это фактически визитка того или иного предприятия. Это поможет кому-то заявить о себе или найти делового партнера", — отметил генеральный директор КМСП Александр Исаевич, слова которого привели в пресс-службе.
Там добавили, что на Digital Елке-2024 каждому ее участнику предлагается создать уникальный шар своего бизнеса. Созданными предпринимателями украшениями будет наряжена виртуальная елка, которая расположена на платформе для бизнеса МСП.РФ.