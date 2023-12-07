https://ria.ru/20231207/koreya-1914351020.html
Путин сменил посла в Южной Корее
Путин сменил посла в Южной Корее - РИА Новости, 07.12.2023
Путин сменил посла в Южной Корее
Президент России Владимир Путин назначил Георгия Зиновьева послом в Южной Корее, Андрей Кулик освобожден от обязанностей, соответствующий указ размещен на сайте РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T13:55
2023-12-07T13:55
2023-12-07T14:01
политика
южная корея
россия
георгий зиновьев
владимир путин
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Георгия Зиновьева послом в Южной Корее, Андрей Кулик освобожден от обязанностей, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить Зиновьева Георгия Вениаминовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Корея", - говорится в документе.Другим указом президент освободил от обязанностей Андрея Кулика.
https://ria.ru/20231110/pakistan-1908599042.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, южная корея, россия, георгий зиновьев, владимир путин
Политика, Южная Корея, Россия, Георгий Зиновьев, Владимир Путин
Путин сменил посла в Южной Корее
Путин назначил Георгия Зиновьева послом в Южной Корее вместо Андрея Кулика