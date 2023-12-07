https://ria.ru/20231207/koreya-1914351020.html

Путин сменил посла в Южной Корее

Путин сменил посла в Южной Корее - РИА Новости, 07.12.2023

Путин сменил посла в Южной Корее

Президент России Владимир Путин назначил Георгия Зиновьева послом в Южной Корее, Андрей Кулик освобожден от обязанностей, соответствующий указ размещен на сайте РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T13:55

2023-12-07T13:55

2023-12-07T14:01

политика

южная корея

россия

георгий зиновьев

владимир путин

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Георгия Зиновьева послом в Южной Корее, Андрей Кулик освобожден от обязанностей, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить Зиновьева Георгия Вениаминовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Корея", - говорится в документе.Другим указом президент освободил от обязанностей Андрея Кулика.

https://ria.ru/20231110/pakistan-1908599042.html

южная корея

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

политика, южная корея, россия, георгий зиновьев, владимир путин