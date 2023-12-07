Рейтинг@Mail.ru
Путин сменил посла в Южной Корее - РИА Новости, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:55 07.12.2023 (обновлено: 14:01 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/koreya-1914351020.html
Путин сменил посла в Южной Корее
Путин сменил посла в Южной Корее - РИА Новости, 07.12.2023
Путин сменил посла в Южной Корее
Президент России Владимир Путин назначил Георгия Зиновьева послом в Южной Корее, Андрей Кулик освобожден от обязанностей, соответствующий указ размещен на сайте РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T13:55
2023-12-07T14:01
политика
южная корея
россия
георгий зиновьев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_0:296:3048:2011_1920x0_80_0_0_84207be3dac70635c92f7e1416185408.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Георгия Зиновьева послом в Южной Корее, Андрей Кулик освобожден от обязанностей, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить Зиновьева Георгия Вениаминовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Корея", - говорится в документе.Другим указом президент освободил от обязанностей Андрея Кулика.
https://ria.ru/20231110/pakistan-1908599042.html
южная корея
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_722:304:3048:2048_1920x0_80_0_0_8c0ddb29e828d2e759cc464c1c780149.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, южная корея, россия, георгий зиновьев, владимир путин
Политика, Южная Корея, Россия, Георгий Зиновьев, Владимир Путин
Путин сменил посла в Южной Корее

Путин назначил Георгия Зиновьева послом в Южной Корее вместо Андрея Кулика

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Георгия Зиновьева послом в Южной Корее, Андрей Кулик освобожден от обязанностей, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Зиновьева Георгия Вениаминовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Корея", - говорится в документе.
Другим указом президент освободил от обязанностей Андрея Кулика.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Путин назначил нового посла России в Пакистане
10 ноября, 11:28
 
ПолитикаЮжная КореяРоссияГеоргий ЗиновьевВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала