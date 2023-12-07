https://ria.ru/20231207/konferentsiya-1914301190.html

В Самаре прошла Всероссийская конференция по вопросам воспитания

В Самаре прошла Всероссийская конференция по вопросам воспитания - РИА Новости, 07.12.2023

В Самаре прошла Всероссийская конференция по вопросам воспитания

Одиннадцатая Всероссийская научно-практическая конференция "Воспитание в современном культурно-образовательном пространстве" прошла накануне на базе Самарского... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T11:30

2023-12-07T11:30

2023-12-07T11:30

год педагога и наставника

общество

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Одиннадцатая Всероссийская научно-практическая конференция "Воспитание в современном культурно-образовательном пространстве" прошла накануне на базе Самарского государственного социально-педагогического университета, сообщили в вузе. Она была посвящена 75-летию члена-корреспондента РАО, доктора педагогических наук, почетного работника высшего профессионального образования, лауреата государственной премии в области образования за 2009 год, профессора кафедры педагогики и психологии СГСПУ Владимира Бездухова. Под его руководством подготовлены и защищены 6 докторских и 74 кандидатских диссертаций. За высокий профессионализм и значительный вклад в воспитание подрастающего поколения Владимир Петрович удостоен Почетной грамоты Самарской губернской думы. Перед началом обсуждения докладов ее юбиляру вручила и.о. ректора СГСПУ Светлана Бакулина."Я всегда говорю нашим студентам, что нужно внимательно смотреть на людей, которые прошли большой путь в профессии. И вот Ваш пример, уважаемый Владимир Петрович, нас очень многому учит. Даже в самые сложные и переломные для нашего государства времена – в 90-е годы Вы занимались вопросами воспитания. Тогда не принято было говорить об идеологии, нравственности и патриотизме, но Вы понимали значимость этой работы со студентами. Благодарю Вас за это, - отметила Светлана Бакулина. - Я убеждена, что учитель – стратегически важный элемент нашей страны. Все в нашей жизни начинается с семьи и педагога. Только вместе родители, преподаватели и государство смогут вырастить патриотов России. Сегодня вопросы воспитания очень важны для сохранения суверенитета нашей великой державы".Всероссийская научно-практическая конференция "Воспитание в современном культурно-образовательном пространстве" проводится на базе Самарского государственного социально-педагогического университета при поддержке и участии Российской академии образования и Московского психолого-социального университета с 2012 года.Основными направлениями работы конференции являются: "Социокультурный контекст современного воспитания"; "Генезис научных представлений о воспитании"; "Философско-этические основы воспитания"; "Культурологические аспекты воспитания"; "Аксиологические аспекты воспитания"; "Содержание, методы и технологии воспитания"; "Воспитание в дошкольном образовательном учреждении"; "Воспитание в общеобразовательной школе"; "Воспитание в системе начального и среднего профессионального образования"; "Воспитание в высшей школе"; "Подготовка будущего учителя к воспитанию школьников"; "Актуальные проблемы молодежной субкультуры в контексте воспитания подрастающего поколения"."Дети стали другими. Они сейчас имеют доступ к большому объему информации, которая не всегда является достоверной. Фейки принимаются за факты. Наша задача выстроить процесс воспитания с учетом межэтнического взаимодействия и вернуть молодежи доверие к словам государства, - подчеркнул Владимир Петрович Бездухов. – Сейчас мы наблюдаем некий перекос в обществе. Вместо того чтобы помочь нуждающемуся, люди хватают телефон и начинают снимать, а потом выкладывают видео в интернет. И подобное поведение считается нормой. В обществе притупляется и чувство стыда. Поэтому нам предстоит учесть это в воспитательной работе с детьми".Всероссийская научно-практическая конференция "Воспитание в современном культурно-образовательном пространстве" является дискуссионной площадкой. Практические наработки, предлагаемые участниками конференции, направлены на развитие и совершенствование педагогической практики."С момента создания Учительского института в Самарской области (ныне – Самарский государственный социально педагогический университет), одной из главных задач было воспитание нравственности. Сегодня Владимир Петрович продолжает эту традицию в нашем вузе, - обратил внимание доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории и археологии СГСПУ Александр Иванович Репинецкий.География конференции широка. Участие в ее работе в этом году приняли работники образования из Москвы, Самары и Самарской области, Мурманска, Казани, Калуги, Ульяновска. По результатам работы планируется выпустить сборник статей, который будет посвящен проблемам современного воспитания.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, социальный навигатор