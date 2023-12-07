https://ria.ru/20231207/kiva-1914353128.html

В Кремле прокомментировали убийство экс-депутата Рады Кивы

В Кремле прокомментировали убийство экс-депутата Рады Кивы - РИА Новости, 07.12.2023

В Кремле прокомментировали убийство экс-депутата Рады Кивы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об убийстве экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, заявил, что этот вопрос необходимо обсуждать только... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T13:59

2023-12-07T13:59

2023-12-07T14:18

происшествия

илья кива

убийство экс-депутата рады кивы

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об убийстве экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, заявил, что этот вопрос необходимо обсуждать только с правоохранителями, которые и будут предоставлять любую информацию по делу."Это вопрос для наших правоохранителей, они занимаются следствием и любую информацию на этот счет будут предоставлять только они", - ответил Песков журналистам на вопрос, доложено ли президенту об убийстве Кивы и можно ли поставить это убийство в один ряд с убийством Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и покушением на Олега Царева?В среду представитель экстренных служб сообщил, что тело, предположительно, Кивы найдено в деревне Супонево Одинцовского городского округа Московской области. Позднее старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий заявила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело после убийства в Одинцовском городском округе Подмосковья мужчины - экс-депутата верховной рады Ильи Кивы.По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в Супонево неизвестный выстрелил в Киву из неустановленного оружия. От полученных ранений он скончался на месте. По словам Врадий, на месте убийства Кивы работают следователи, причастные к преступлению устанавливаются.Между тем, в среду ответственность за убийство экс-депутата взяло на себя главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины, о чем заявил представитель ГУР Андрей Юсов. По его словам, Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ". Он добавил, что ГУР намерено продолжить подобного рода акции.Ранее Лычаковский суд Львова заочно приговорил Киву к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества за госизмену, сообщали украинские СМИ.

https://ria.ru/20231206/kiva-1914215831.html

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"Гулял по поселку". Соседи об убитом в Подмосковье экс-депутате Верховной рады Соседи по коттеджному поселку в Подмосковье, где в среду убили экс-депутата верховной рады Украины Илью Киву, видели его прогуливающимся утром, рассказал журналистам очевидец по имени Андрей. 2023-12-07T13:59 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, илья кива, убийство экс-депутата рады кивы, россия, дмитрий песков