В Подмосковье нашли убитым экс-депутата Верховной рады Илью Киву
В Подмосковье обнаружили убитым экс-депутата Верховной рады Илью Киву
© Фото : РИА Новости Украина / Евгений КотенкоИлья Кива
© Фото : РИА Новости Украина / Евгений Котенко
Илья Кива. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Тело, предположительно, бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы найдено в деревне Супонево Одинцовского городского округа Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
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"В деревне Супонево обнаружено, предположительно, тело Ильи Кивы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Позднее старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий подтвердила, что убитым был Кива. По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный выстрелил в экс-депутата из неустановленного оружия. От полученных ранений он скончался на месте.
По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. На месте происшествия работает группа опытных следователей и криминалистов.
За убийством стоит украинская разведка
Главное управление разведки (ГУР) МО Украины взяло на себя ответственность за смерть экс-депутата Рады Ильи Кивы, представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии для телеканала "Общественное" признал причастность ГУР к убийству политика.
Юсов сообщил, что Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ". В эфире телеканала "Рада" он также заявил о намерении продолжить подобного рода акции.
Покрывательство терроризма
Если международное сообщество не осудит убийство Кивы, это будет означать покрывательство государственного терроризма на Украине, заявил РИА Новости глава думского комитета по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Убийство Кивы - еще одно кровавое преступление террористического режима Зеленского. Экс-нардеп был достаточно противоречивым политиком. Во всех отношениях. Но то, с какой радостью спикер украинской разведки говорит о его гибели, фактически не оставляет сомнений о причастности спецслужб Украины. Показательна в этом случает будет реакция международного сообщества. Если не последует резкого осуждения убийства еще одного оппонента укрофюрера, значит - опять двойные стандарты и покрывательство государственного терроризма на Украине", - сказал депутат.
Тернистый путь
Илья Кива родился в 1977-м в Полтаве. До так называемого Евромайдана был судим за взяточничество. В 2014 году Кива присоединился к протестам в Киеве. После личного знакомства с Дмитрием Ярошем возглавил полтавский центр "Правого сектора"*, а затем все его структуры на востоке Украины. Выступал на митингах. На президентских выборах стал доверенным лицом лидера националистов.
Получив от новых властей звание майора милиции, командовал батальоном патрульной службы "Полтавщина". Воевал в Донбассе против ополчения. Работал замначальника УМВД Украины в Донецкой области, затем — на той же должности в Херсонской области. В 2015-м Киве досрочно присвоили звание подполковника.
Позднее Кива избрался в Верховную раду от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и пересмотрел свою позицию. В 2021-м назвал Евромайдан не революцией, а государственным переворотом, выразив сожаление, что протестующих "не раздавили танками".
* Запрещенная в России экстремистская организация.