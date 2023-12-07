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В Подмосковье нашли убитым экс-депутата Верховной рады Илью Киву - РИА Новости, 07.12.2023
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05:16 07.12.2023 (обновлено: 05:17 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/kiva-1914252937.html
В Подмосковье нашли убитым экс-депутата Верховной рады Илью Киву
В Подмосковье нашли убитым экс-депутата Верховной рады Илью Киву - РИА Новости, 07.12.2023
В Подмосковье нашли убитым экс-депутата Верховной рады Илью Киву
Тело, предположительно, бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы найдено в деревне Супонево Одинцовского городского округа Московской области,... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T05:16
2023-12-07T05:17
украина
россия
московская область (подмосковье)
илья кива
ольга врадий
леонид слуцкий (политик)
верховная рада украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Тело, предположительно, бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы найдено в деревне Супонево Одинцовского городского округа Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В деревне Супонево обнаружено, предположительно, тело Ильи Кивы", - сказал собеседник агентства.По его словам, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.Позднее старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий подтвердила, что убитым был Кива. По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный выстрелил в экс-депутата из неустановленного оружия. От полученных ранений он скончался на месте.По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. На месте происшествия работает группа опытных следователей и криминалистов.За убийством стоит украинская разведкаГлавное управление разведки (ГУР) МО Украины взяло на себя ответственность за смерть экс-депутата Рады Ильи Кивы, представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии для телеканала "Общественное" признал причастность ГУР к убийству политика.Юсов сообщил, что Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ". В эфире телеканала "Рада" он также заявил о намерении продолжить подобного рода акции.Покрывательство терроризмаЕсли международное сообщество не осудит убийство Кивы, это будет означать покрывательство государственного терроризма на Украине, заявил РИА Новости глава думского комитета по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий."Убийство Кивы - еще одно кровавое преступление террористического режима Зеленского. Экс-нардеп был достаточно противоречивым политиком. Во всех отношениях. Но то, с какой радостью спикер украинской разведки говорит о его гибели, фактически не оставляет сомнений о причастности спецслужб Украины. Показательна в этом случает будет реакция международного сообщества. Если не последует резкого осуждения убийства еще одного оппонента укрофюрера, значит - опять двойные стандарты и покрывательство государственного терроризма на Украине", - сказал депутат.Тернистый путьИлья Кива родился в 1977-м в Полтаве. До так называемого Евромайдана был судим за взяточничество. В 2014 году Кива присоединился к протестам в Киеве. После личного знакомства с Дмитрием Ярошем возглавил полтавский центр "Правого сектора"*, а затем все его структуры на востоке Украины. Выступал на митингах. На президентских выборах стал доверенным лицом лидера националистов.Получив от новых властей звание майора милиции, командовал батальоном патрульной службы "Полтавщина". Воевал в Донбассе против ополчения. Работал замначальника УМВД Украины в Донецкой области, затем — на той же должности в Херсонской области. В 2015-м Киве досрочно присвоили звание подполковника.С 2016-года — глава Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции. Вел телепередачу "Трафик с Кивой", резко высказывался против ДНР, ЛНР, России. Одновременно работал советником главы МВД Арсена Авакова.Позднее Кива избрался в Верховную раду от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и пересмотрел свою позицию. В 2021-м назвал Евромайдан не революцией, а государственным переворотом, выразив сожаление, что протестующих "не раздавили танками".После начала СВО прибыл в Москву и стал обличать киевский режим. Жил в Подмосковье, часто давал комментарии для СМИ. В ноябре 2023-го Лычаковский районный суд Львова заочно приговорил Киву к 14 годам лишения свободы за "госизмену".* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20231207/kiva-1914243632.html
https://ria.ru/20231206/kiva-1914196665.html
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Алексей Калабанов
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украина, россия, московская область (подмосковье), илья кива, ольга врадий, леонид слуцкий (политик), верховная рада украины, следственный комитет россии (ск рф), служба безопасности украины, убийство экс-депутата рады кивы
Украина, Россия, Московская область (Подмосковье), Илья Кива, Ольга Врадий, Леонид Слуцкий (политик), Верховная Рада Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Служба безопасности Украины, Убийство экс-депутата Рады Кивы
В Подмосковье нашли убитым экс-депутата Верховной рады Илью Киву

В Подмосковье обнаружили убитым экс-депутата Верховной рады Илью Киву

© Фото : РИА Новости Украина / Евгений КотенкоИлья Кива
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© Фото : РИА Новости Украина / Евгений Котенко
Илья Кива. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Тело, предположительно, бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы найдено в деревне Супонево Одинцовского городского округа Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"В деревне Супонево обнаружено, предположительно, тело Ильи Кивы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Позднее старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий подтвердила, что убитым был Кива. По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный выстрелил в экс-депутата из неустановленного оружия. От полученных ранений он скончался на месте.
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Соседи убитого в Подмосковье Кивы рассказали, чем он занимался утром
01:04
По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. На месте происшествия работает группа опытных следователей и криминалистов.

За убийством стоит украинская разведка

Главное управление разведки (ГУР) МО Украины взяло на себя ответственность за смерть экс-депутата Рады Ильи Кивы, представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии для телеканала "Общественное" признал причастность ГУР к убийству политика.
Юсов сообщил, что Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ". В эфире телеканала "Рада" он также заявил о намерении продолжить подобного рода акции.

Покрывательство терроризма

Если международное сообщество не осудит убийство Кивы, это будет означать покрывательство государственного терроризма на Украине, заявил РИА Новости глава думского комитета по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Убийство Кивы - еще одно кровавое преступление террористического режима Зеленского. Экс-нардеп был достаточно противоречивым политиком. Во всех отношениях. Но то, с какой радостью спикер украинской разведки говорит о его гибели, фактически не оставляет сомнений о причастности спецслужб Украины. Показательна в этом случает будет реакция международного сообщества. Если не последует резкого осуждения убийства еще одного оппонента укрофюрера, значит - опять двойные стандарты и покрывательство государственного терроризма на Украине", - сказал депутат.
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Украинские СМИ назвали убийство экс-депутата Рады Кивы спецоперацией СБУ
Вчера, 18:43

Тернистый путь

Илья Кива родился в 1977-м в Полтаве. До так называемого Евромайдана был судим за взяточничество. В 2014 году Кива присоединился к протестам в Киеве. После личного знакомства с Дмитрием Ярошем возглавил полтавский центр "Правого сектора"*, а затем все его структуры на востоке Украины. Выступал на митингах. На президентских выборах стал доверенным лицом лидера националистов.
Получив от новых властей звание майора милиции, командовал батальоном патрульной службы "Полтавщина". Воевал в Донбассе против ополчения. Работал замначальника УМВД Украины в Донецкой области, затем — на той же должности в Херсонской области. В 2015-м Киве досрочно присвоили звание подполковника.
С 2016-года — глава Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции. Вел телепередачу "Трафик с Кивой", резко высказывался против ДНР, ЛНР, России. Одновременно работал советником главы МВД Арсена Авакова.
Позднее Кива избрался в Верховную раду от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и пересмотрел свою позицию. В 2021-м назвал Евромайдан не революцией, а государственным переворотом, выразив сожаление, что протестующих "не раздавили танками".
После начала СВО прибыл в Москву и стал обличать киевский режим. Жил в Подмосковье, часто давал комментарии для СМИ. В ноябре 2023-го Лычаковский районный суд Львова заочно приговорил Киву к 14 годам лишения свободы за "госизмену".
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Кива подал заявления на Зеленского, обвинив в задержке переговоров
27 ноября, 23:06
 
УкраинаРоссияМосковская область (Подмосковье)Илья КиваОльга ВрадийЛеонид Слуцкий (политик)Верховная Рада УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Служба безопасности УкраиныУбийство экс-депутата Рады Кивы
 
 
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