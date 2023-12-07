https://ria.ru/20231207/kitay-1914256877.html
Си Цзиньпин отметил необходимость укрепления сотрудничества и доверия с ЕС
Си Цзиньпин отметил необходимость укрепления сотрудничества и доверия с ЕС - РИА Новости, 07.12.2023
Си Цзиньпин отметил необходимость укрепления сотрудничества и доверия с ЕС
Китай и Евросоюз должны укреплять политическое взаимное доверие, диалог и сотрудничество, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T06:57
2023-12-07T06:57
2023-12-07T07:38
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ПЕКИН, 7 дек – РИА Новости. Китай и Евросоюз должны укреплять политическое взаимное доверие, диалог и сотрудничество, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин.Си Цзиньпин в четверг принял председателя Европейского совета Шарля Мишеля и председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине."Китай и ЕС должны быть партнерами по взаимовыгодному сотрудничеству, постоянно укреплять политическое взаимное доверие, выстраивать стратегический консенсус, устранять различные препятствия, укреплять диалог и сотрудничество, а также приносить пользу народам обеих сторон", - сказал Си Цзиньпин.Он добавил, что диалог на высоком уровне между Китаем и Евросоюзом в стратегической, торгово-экономической, цифровой областях, а также в сфере экологи достиг плодотворных результатов."Отношения Китая и Евросоюза продемонстрировали хорошую динамику укрепления и развития, что соответствует интересам обеих сторон", - добавил он.По его словам, стороны должны прикладывать совместные усилия, чтобы сохранить динамику развития отношений Китая и ЕС.В четверг в Пекине состоится 24-й саммит Китай-ЕС, где Китай будет представлять премьер Госсовета КНР Ли Цян, а ЕС - глава Евросовета Шарль Мишель, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
https://ria.ru/20231207/stabilnost-1914259069.html
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в мире, китай, си цзиньпин, евросоюз, пекин, шарль мишель, европейский совет, урсула фон дер ляйен, евросовет
В мире, Китай, Си Цзиньпин, Евросоюз, Пекин, Шарль Мишель, Европейский совет, Урсула фон дер Ляйен, Евросовет
Си Цзиньпин отметил необходимость укрепления сотрудничества и доверия с ЕС
Си Цзиньпин: КНР и ЕС должны укреплять взаимное доверия, диалог и сотрудничество
ПЕКИН, 7 дек – РИА Новости. Китай и Евросоюз должны укреплять политическое взаимное доверие, диалог и сотрудничество, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин.
Си Цзиньпин в четверг принял председателя Европейского совета Шарля Мишеля
и председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен
в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
.
Си Цзиньпин назвал КНР и ЕС ответственными за создание стабильности в мире
"Китай и ЕС должны быть партнерами по взаимовыгодному сотрудничеству, постоянно укреплять политическое взаимное доверие, выстраивать стратегический консенсус, устранять различные препятствия, укреплять диалог и сотрудничество, а также приносить пользу народам обеих сторон", - сказал Си Цзиньпин.
Он добавил, что диалог на высоком уровне между Китаем и Евросоюзом в стратегической, торгово-экономической, цифровой областях, а также в сфере экологи достиг плодотворных результатов.
"Отношения Китая и Евросоюза продемонстрировали хорошую динамику укрепления и развития, что соответствует интересам обеих сторон", - добавил он.
По его словам, стороны должны прикладывать совместные усилия, чтобы сохранить динамику развития отношений Китая и ЕС.
В четверг в Пекине состоится 24-й саммит Китай-ЕС, где Китай будет представлять премьер Госсовета КНР Ли Цян
, а ЕС - глава Евросовета
Шарль Мишель, президент Еврокомиссии
Урсула фон дер Ляйен, а также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
.
В ЕС не ожидают совместного заявления с Китаем по итогам саммита 7 декабря