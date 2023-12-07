Рейтинг@Mail.ru
Кириенко рассказал о спикерах в "Школе мэров" - РИА Новости, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:10 07.12.2023 (обновлено: 21:07 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/kirienko-1914485255.html
Кириенко рассказал о спикерах в "Школе мэров"
Кириенко рассказал о спикерах в "Школе мэров" - РИА Новости, 07.12.2023
Кириенко рассказал о спикерах в "Школе мэров"
Программа "Школа мэров" стала продолжением "Школы губернаторов", спикерами там будут выступать выпускники "старшей" программы, а также федеральные министры и... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T16:10
2023-12-07T21:07
россия
сергей кириенко
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861352463_0:150:3110:1899_1920x0_80_0_0_5d67f270dc5cd8bf507db63fb0084caf.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Программа "Школа мэров" стала продолжением "Школы губернаторов", спикерами там будут выступать выпускники "старшей" программы, а также федеральные министры и руководители крупных российских компаний, то есть, профессиональные управленцы, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Как рассказали в Высшей школе госуправления РАНХиГС, в Мастерской управления "Сенеж" 7 декабря начали обучение слушатели второго потока программы подготовки муниципальных управленцев "Школы мэров". "Школа мэров" - часть системы кадрового резерва, которую выстраивает наш президент Владимир Владимирович Путин. Эта программа стала продолжением "Школы губернаторов", более того в "Школе мэров" будут выступать спикерами выпускники "старшей" программы, а также федеральные министры и руководители крупных российских компаний. Это важное отличие всех программ кадрового резерва Президентской академии — здесь выступают не профессиональные лекторы, а профессиональные управленцы", - сказал, выступая перед слушателями, Кириенко, чьи слова приводят в ВШГУ РАНХиГС. По словам первого замруководителя АП, программа рассчитана на то, чтобы не просто передать определенный набор знаний, но в первую очередь поделиться опытом. "Эффективность такого подхода доказывают цифры. В стране 89 регионов и в 51 посты губернаторов занимают слушатели "Школы губернаторов". 5 выпускников стали Федеральными Министрами, более 40 – назначены на посты заместителей Министров, мэров крупных городов и руководителей отечественных компаний", – отметил Кириенко. Кроме того, он подчеркнул важность того, что участники могут стать сооавторами программы, а также то, что программа связана с перемещением по стране, чтобы изучить лучшие практики, которые уже существуют в муниципалитетах. "Часть программы посвящена командообразованию. Один из самых важных преимуществ обучения — общение. Система горизонтального взаимодействия — повышает скорость принятия решений. А в современном мире скорость принятия управленческих решений становится ключевым фактором", – сказал первый заместитель руководителя АП.
https://ria.ru/20231207/volonterstvo-1914465956.html
https://ria.ru/20231201/obrazovanie-1913267548.html
https://radiosputnik.ru/20231106/kirienko-1907747551.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861352463_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_37acef0f2a322ec86b631aa318ad787a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей кириенко, общество
Россия, Сергей Кириенко, Общество
Кириенко рассказал о спикерах в "Школе мэров"

Кириенко: в "Школе мэров" спикерами будут выступать профессиональные управленцы

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСергей Кириенко
Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Сергей Кириенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Программа "Школа мэров" стала продолжением "Школы губернаторов", спикерами там будут выступать выпускники "старшей" программы, а также федеральные министры и руководители крупных российских компаний, то есть, профессиональные управленцы, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Как рассказали в Высшей школе госуправления РАНХиГС, в Мастерской управления "Сенеж" 7 декабря начали обучение слушатели второго потока программы подготовки муниципальных управленцев "Школы мэров".
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Кириенко рассказал о волонтерстве в России
Вчера, 18:44
"Школа мэров" - часть системы кадрового резерва, которую выстраивает наш президент Владимир Владимирович Путин. Эта программа стала продолжением "Школы губернаторов", более того в "Школе мэров" будут выступать спикерами выпускники "старшей" программы, а также федеральные министры и руководители крупных российских компаний. Это важное отличие всех программ кадрового резерва Президентской академии — здесь выступают не профессиональные лекторы, а профессиональные управленцы", - сказал, выступая перед слушателями, Кириенко, чьи слова приводят в ВШГУ РАНХиГС.
По словам первого замруководителя АП, программа рассчитана на то, чтобы не просто передать определенный набор знаний, но в первую очередь поделиться опытом.
"Эффективность такого подхода доказывают цифры. В стране 89 регионов и в 51 посты губернаторов занимают слушатели "Школы губернаторов". 5 выпускников стали Федеральными Министрами, более 40 – назначены на посты заместителей Министров, мэров крупных городов и руководителей отечественных компаний", – отметил Кириенко.
Сергей Кириенко
Кириенко назвал запрос на управленцев в сфере образования колоссальным
1 декабря, 20:22
Кроме того, он подчеркнул важность того, что участники могут стать сооавторами программы, а также то, что программа связана с перемещением по стране, чтобы изучить лучшие практики, которые уже существуют в муниципалитетах.
"Часть программы посвящена командообразованию. Один из самых важных преимуществ обучения — общение. Система горизонтального взаимодействия — повышает скорость принятия решений. А в современном мире скорость принятия управленческих решений становится ключевым фактором", – сказал первый заместитель руководителя АП.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
Кириенко: информационная война против российской молодежи будет долгой
6 ноября, 17:45
 
РоссияСергей КириенкоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала