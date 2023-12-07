https://ria.ru/20231207/kirienko-1914485255.html

Кириенко рассказал о спикерах в "Школе мэров"

Кириенко рассказал о спикерах в "Школе мэров" - РИА Новости, 07.12.2023

Кириенко рассказал о спикерах в "Школе мэров"

Программа "Школа мэров" стала продолжением "Школы губернаторов", спикерами там будут выступать выпускники "старшей" программы, а также федеральные министры и... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T16:10

2023-12-07T16:10

2023-12-07T21:07

россия

сергей кириенко

общество

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Программа "Школа мэров" стала продолжением "Школы губернаторов", спикерами там будут выступать выпускники "старшей" программы, а также федеральные министры и руководители крупных российских компаний, то есть, профессиональные управленцы, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Как рассказали в Высшей школе госуправления РАНХиГС, в Мастерской управления "Сенеж" 7 декабря начали обучение слушатели второго потока программы подготовки муниципальных управленцев "Школы мэров". "Школа мэров" - часть системы кадрового резерва, которую выстраивает наш президент Владимир Владимирович Путин. Эта программа стала продолжением "Школы губернаторов", более того в "Школе мэров" будут выступать спикерами выпускники "старшей" программы, а также федеральные министры и руководители крупных российских компаний. Это важное отличие всех программ кадрового резерва Президентской академии — здесь выступают не профессиональные лекторы, а профессиональные управленцы", - сказал, выступая перед слушателями, Кириенко, чьи слова приводят в ВШГУ РАНХиГС. По словам первого замруководителя АП, программа рассчитана на то, чтобы не просто передать определенный набор знаний, но в первую очередь поделиться опытом. "Эффективность такого подхода доказывают цифры. В стране 89 регионов и в 51 посты губернаторов занимают слушатели "Школы губернаторов". 5 выпускников стали Федеральными Министрами, более 40 – назначены на посты заместителей Министров, мэров крупных городов и руководителей отечественных компаний", – отметил Кириенко. Кроме того, он подчеркнул важность того, что участники могут стать сооавторами программы, а также то, что программа связана с перемещением по стране, чтобы изучить лучшие практики, которые уже существуют в муниципалитетах. "Часть программы посвящена командообразованию. Один из самых важных преимуществ обучения — общение. Система горизонтального взаимодействия — повышает скорость принятия решений. А в современном мире скорость принятия управленческих решений становится ключевым фактором", – сказал первый заместитель руководителя АП.

https://ria.ru/20231207/volonterstvo-1914465956.html

https://ria.ru/20231201/obrazovanie-1913267548.html

https://radiosputnik.ru/20231106/kirienko-1907747551.html

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россия, сергей кириенко, общество