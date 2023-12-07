Бишкек заявил, что не намерен нарушать антироссийские санкции
МИД: Киргизия не намерена нарушать санкции в плане поставки некоторых товаров
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Бишкек. Архивное фото
БИШКЕК, 7 дек - РИА Новости. Киргизия не намерена нарушать антироссийские санкции в плане поставки товаров, которые могут применяться в военных целях, заявил в четверг на пресс-конференции министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев.
"Есть различные договоренности, мы сотрудничаем и с Россией, и с Украиной, и с Европейским союзом. И сейчас наши партнеры из Евросоюза рекомендуют, чтобы мы не нарушали санкции, поскольку некоторая товарная номенклатура помогает российской стороне по военной части. Мы говорим, что мы готовы соблюдать санкции, но мы не всегда можем их отследить", - заявил глава МИД.
По словам Кулубаева, страны Центральной Азии выразили свою консолидированную позицию, что они выступают за мирное урегулирование украинского конфликта и "никак не могут поддерживать российскую или украинскую сторону". "Конечно, мы можем не оказывать содействия в открытую или в закрытую. Мы всегда говорим - не только Кыргызстан, но и страны Центральной Азии, - что мы будем по возможности соблюдать санкции. Но торговля есть торговля, она работает, и Россия - наш основной партнер, и мы активно работаем по развитию торговли", - подчеркнул министр.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов человек. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.