https://ria.ru/20231207/kirgiziya-1914286461.html

Бишкек заявил, что не намерен нарушать антироссийские санкции

Бишкек заявил, что не намерен нарушать антироссийские санкции - РИА Новости, 07.12.2023

Бишкек заявил, что не намерен нарушать антироссийские санкции

Киргизия не намерена нарушать антироссийские санкции в плане поставки товаров, которые могут применяться в военных целях, заявил в четверг на пресс-конференции... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T10:38

2023-12-07T10:38

2023-12-07T10:38

россия

в мире

киргизия

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151353/18/1513531805_0:367:2990:2048_1920x0_80_0_0_58802769e8f4e2013646bc566c4de91b.jpg

БИШКЕК, 7 дек - РИА Новости. Киргизия не намерена нарушать антироссийские санкции в плане поставки товаров, которые могут применяться в военных целях, заявил в четверг на пресс-конференции министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев. "Есть различные договоренности, мы сотрудничаем и с Россией, и с Украиной, и с Европейским союзом. И сейчас наши партнеры из Евросоюза рекомендуют, чтобы мы не нарушали санкции, поскольку некоторая товарная номенклатура помогает российской стороне по военной части. Мы говорим, что мы готовы соблюдать санкции, но мы не всегда можем их отследить", - заявил глава МИД. По словам Кулубаева, страны Центральной Азии выразили свою консолидированную позицию, что они выступают за мирное урегулирование украинского конфликта и "никак не могут поддерживать российскую или украинскую сторону". "Конечно, мы можем не оказывать содействия в открытую или в закрытую. Мы всегда говорим - не только Кыргызстан, но и страны Центральной Азии, - что мы будем по возможности соблюдать санкции. Но торговля есть торговля, она работает, и Россия - наш основной партнер, и мы активно работаем по развитию торговли", - подчеркнул министр. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов человек. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20231115/moskva-1909509512.html

россия

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, киргизия, санкции в отношении россии