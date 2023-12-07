https://ria.ru/20231207/khakasiya-1914368268.html

В горах Хакасии погибли два туриста

В горах Хакасии погибли два туриста - РИА Новости, 07.12.2023

В горах Хакасии погибли два туриста

Два туриста из групп, которые сейчас эвакуируют в горах Хакасии, погибли, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T14:37

2023-12-07T14:37

2023-12-07T14:50

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КРАСНОЯРСК, 7 дек - РИА Новости. Два туриста из групп, которые сейчас эвакуируют в горах Хакасии, погибли, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ. "Два туриста погибли. Они из разных групп. Причины смерти пока неизвестны", - сказал собеседник агентства. Ранее региональный главк МЧС сообщил, что несколько групп снегоходчиков не смогли самостоятельно выбраться из горно-таежной местности в районе села Приисковое в Хакасии из-за непогоды, идет эвакуация туристов. В МЧС отметили, что спасательная операция организована силами волонтеров из числа местных жителей и отдыхающих, также на место выдвинулись спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда и оперативная группа регионального главка МЧС. В ведомстве отметили, что из-за метели и ветра организовать немедленную помощь туристам было невозможно, потому им пришлось заночевать. Температура воздуха на тот момент составила минус 13 градусов. В готовности находится вертолет Ми-8, однако применить воздушное судно не позволила погода. В региональном главке МЧС сообщили, что в среду и четверг синоптики распространили прогноз об опасных метеоявлениях – сильном снеге, метели, понижении температуры.

https://ria.ru/20231206/dtp-1914236694.html

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм