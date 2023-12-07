Рейтинг@Mail.ru
В горах Хакасии погибли два туриста - РИА Новости, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
14:37 07.12.2023 (обновлено: 14:50 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/khakasiya-1914368268.html
В горах Хакасии погибли два туриста
В горах Хакасии погибли два туриста - РИА Новости, 07.12.2023
В горах Хакасии погибли два туриста
Два туриста из групп, которые сейчас эвакуируют в горах Хакасии, погибли, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:37
2023-12-07T14:50
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
туризм
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154947/63/1549476301_0:226:2839:1823_1920x0_80_0_0_8d341db35e103954022f50f0e79a2197.jpg
КРАСНОЯРСК, 7 дек - РИА Новости. Два туриста из групп, которые сейчас эвакуируют в горах Хакасии, погибли, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ. "Два туриста погибли. Они из разных групп. Причины смерти пока неизвестны", - сказал собеседник агентства. Ранее региональный главк МЧС сообщил, что несколько групп снегоходчиков не смогли самостоятельно выбраться из горно-таежной местности в районе села Приисковое в Хакасии из-за непогоды, идет эвакуация туристов. В МЧС отметили, что спасательная операция организована силами волонтеров из числа местных жителей и отдыхающих, также на место выдвинулись спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда и оперативная группа регионального главка МЧС. В ведомстве отметили, что из-за метели и ветра организовать немедленную помощь туристам было невозможно, потому им пришлось заночевать. Температура воздуха на тот момент составила минус 13 градусов. В готовности находится вертолет Ми-8, однако применить воздушное судно не позволила погода. В региональном главке МЧС сообщили, что в среду и четверг синоптики распространили прогноз об опасных метеоявлениях – сильном снеге, метели, понижении температуры.
https://ria.ru/20231206/dtp-1914236694.html
https://ria.ru/20231204/dtp-1913765198.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154947/63/1549476301_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_ccada8c0e2991d31996c6aa775f98015.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Туризм, Новости - Туризм
В горах Хакасии погибли два туриста

СК: в горах Хакасии погибли два туриста, причины устанавливаются

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудники полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 7 дек - РИА Новости. Два туриста из групп, которые сейчас эвакуируют в горах Хакасии, погибли, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
"Два туриста погибли. Они из разных групп. Причины смерти пока неизвестны", - сказал собеседник агентства.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
В ДТП в Краснодарском крае пять человек погибли, двое пострадали
6 декабря, 23:17
Ранее региональный главк МЧС сообщил, что несколько групп снегоходчиков не смогли самостоятельно выбраться из горно-таежной местности в районе села Приисковое в Хакасии из-за непогоды, идет эвакуация туристов.
В МЧС отметили, что спасательная операция организована силами волонтеров из числа местных жителей и отдыхающих, также на место выдвинулись спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда и оперативная группа регионального главка МЧС. В ведомстве отметили, что из-за метели и ветра организовать немедленную помощь туристам было невозможно, потому им пришлось заночевать. Температура воздуха на тот момент составила минус 13 градусов. В готовности находится вертолет Ми-8, однако применить воздушное судно не позволила погода.
В региональном главке МЧС сообщили, что в среду и четверг синоптики распространили прогноз об опасных метеоявлениях – сильном снеге, метели, понижении температуры.
Место ДТП, где произошло столкновение грузовика с легковым автомобилем в Приволжском районе Астраханской области. 4 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Под Астраханью три человека погибли в ДТП с грузовиком
4 декабря, 22:39
 
ТуризмПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Новости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала