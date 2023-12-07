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Кэмерон сделал дерзкое заявление о Путине - РИА Новости, 07.12.2023
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22:49 07.12.2023 (обновлено: 23:19 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/kemeron-1914494662.html
Кэмерон сделал дерзкое заявление о Путине
Кэмерон сделал дерзкое заявление о Путине - РИА Новости, 07.12.2023
Кэмерон сделал дерзкое заявление о Путине
Президент России Владимир Путин якобы может захотеть большего, если Запад не остановит его на Украине, заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T22:49
2023-12-07T23:19
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин якобы может захотеть большего, если Запад не остановит его на Украине, заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью Sky News.&quot;Мой посыл заключается в том, что угроза европейской безопасности, это также угроза и для американской безопасности. Мы знаем Путина, если мы его сейчас не остановим, то он вернется за добавкой&quot;, — утверждает он.Ранее в четверг посол России в США Анатолий Антонов, комментируя похожее заявление президента Джо Байдена, заявил, что в Соединенных Штатах потеряли связь с реальностью, рассуждая о вероятности прямого военного столкновения с Россией. Он призвал американские власти одуматься и перестать сеять хаос по всему миру в попытках уберечь гегемонию Вашингтона.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.
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в мире, россия, сша, украина, владимир путин, дэвид кэмерон, нато, анатолий антонов
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дэвид Кэмерон, НАТО, Анатолий Антонов
Кэмерон сделал дерзкое заявление о Путине

Глава МИД Британии Кэмерон: Россия придет за добавкой после победы на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГлава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин якобы может захотеть большего, если Запад не остановит его на Украине, заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью Sky News.
«

"Мой посыл заключается в том, что угроза европейской безопасности, это также угроза и для американской безопасности. Мы знаем Путина, если мы его сейчас не остановим, то он вернется за добавкой", — утверждает он.

Ранее в четверг посол России в США Анатолий Антонов, комментируя похожее заявление президента Джо Байдена, заявил, что в Соединенных Штатах потеряли связь с реальностью, рассуждая о вероятности прямого военного столкновения с Россией. Он призвал американские власти одуматься и перестать сеять хаос по всему миру в попытках уберечь гегемонию Вашингтона.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.
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В миреРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинДэвид КэмеронНАТОАнатолий Антонов
 
 
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