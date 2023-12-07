https://ria.ru/20231207/katki-1914331294.html

Более 1,3 тысячи катков будут работать в Москве этой зимой

Более 1,3 тысячи катков будут работать в Москве этой зимой - РИА Новости, 07.12.2023

Более 1,3 тысячи катков будут работать в Москве этой зимой

Более 1,3 тысячи различных катков будут работать в столице этой зимой, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T12:54

2023-12-07T12:54

2023-12-07T12:54

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городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Более 1,3 тысячи различных катков будут работать в столице этой зимой, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Специалисты Комплекса городского хозяйства проводят работы по обустройству объектов зимней инфраструктуры. Всего в этом сезоне в Москве откроется более 1,3 тысячи катков, в том числе около 160 - открытых с искусственным льдом и 1165 - с естественным покрытием", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что катки с искусственным покрытием с конца ноября работают во всех административных округах. "В настоящее время в связи с установившимися низкими температурами воздуха проводятся мероприятия по заливке катков с естественным льдом в парках, на школьных и дворовых территориях. Больше всего их откроется в Южном - 182, Северо-Восточном - 138, Юго-Западном - 134 и Восточном - 126 административных округах", - рассказал Бирюков. Он сообщил, что все катки оборудуют необходимой инфраструктурой: пунктами проката, обогрева, оказания первой медицинской помощи и охраны, точками питания и освещением, раздевалками.

https://ria.ru/20231130/katok-1912865505.html

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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков