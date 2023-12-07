https://ria.ru/20231207/kamchatka-1914264513.html
На Камчатке женщина угрожала подросткам страйкбольным пистолетом
На Камчатке женщина угрожала подросткам страйкбольным пистолетом - РИА Новости, 07.12.2023
На Камчатке женщина угрожала подросткам страйкбольным пистолетом
Следственное управление СК России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело за хулиганство в отношении женщины, которая на видеозаписи, распространяемой в... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T08:59
2023-12-07T08:59
2023-12-07T08:59
происшествия
камчатка
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 дек – РИА Новости. Следственное управление СК России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело за хулиганство в отношении женщины, которая на видеозаписи, распространяемой в социальных сетях, угрожала подросткам страйкбольным пистолетом, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале. "Возбуждено уголовное дело в отношении женщины, совершившей хулиганство с угрозой применения страйкбольного пистолета (ч. 2 ст. 213 УК РФ). По предварительным данным, 6 декабря в Петропавловске-Камчатском между подростками и женщиной произошел конфликт, в ходе которого женщина, желая напугать несовершеннолетних, достала из своего автомобиля страйкбольный пистолет и стала угрожать его применением к ним", - говорится в сообщении. Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на детальное установление всех обстоятельств, отмечается в сообщении. На видеозаписи, распространяемой в соцсетях, видно как женщина с грубой бранью приставляет предмет, похожий на пистолет, к груди юноши, а потом, держа предмет в руке, с угрозами уходит и садится в автомобиль.
https://ria.ru/20231101/sud-1906708250.html
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происшествия, камчатка, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Камчатка, Камчатский край, Следственный комитет России (СК РФ)
На Камчатке женщина угрожала подросткам страйкбольным пистолетом
На Камчатке СК возбудил дело против женщины, угрожавшей подросткам пистолетом