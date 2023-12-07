https://ria.ru/20231207/kamchatka-1914264513.html

На Камчатке женщина угрожала подросткам страйкбольным пистолетом

На Камчатке женщина угрожала подросткам страйкбольным пистолетом - РИА Новости, 07.12.2023

На Камчатке женщина угрожала подросткам страйкбольным пистолетом

Следственное управление СК России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело за хулиганство в отношении женщины, которая на видеозаписи, распространяемой в... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T08:59

2023-12-07T08:59

2023-12-07T08:59

происшествия

камчатка

камчатский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 дек – РИА Новости. Следственное управление СК России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело за хулиганство в отношении женщины, которая на видеозаписи, распространяемой в социальных сетях, угрожала подросткам страйкбольным пистолетом, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале. "Возбуждено уголовное дело в отношении женщины, совершившей хулиганство с угрозой применения страйкбольного пистолета (ч. 2 ст. 213 УК РФ). По предварительным данным, 6 декабря в Петропавловске-Камчатском между подростками и женщиной произошел конфликт, в ходе которого женщина, желая напугать несовершеннолетних, достала из своего автомобиля страйкбольный пистолет и стала угрожать его применением к ним", - говорится в сообщении. Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на детальное установление всех обстоятельств, отмечается в сообщении. На видеозаписи, распространяемой в соцсетях, видно как женщина с грубой бранью приставляет предмет, похожий на пистолет, к груди юноши, а потом, держа предмет в руке, с угрозами уходит и садится в автомобиль.

https://ria.ru/20231101/sud-1906708250.html

камчатка

камчатский край

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происшествия, камчатка, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф)