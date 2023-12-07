https://ria.ru/20231207/izrail-1914466097.html

Израиль не сможет вести боевые действия против Ливана, считает эксперт

Израиль не сможет вести боевые действия против Ливана, считает эксперт - РИА Новости, 07.12.2023

Израиль не сможет вести боевые действия против Ливана, считает эксперт

Европейские и американские переговорщики убеждают Ливан не начинать полномасштабную войну с Израилем, так как осознают, что Тель-Авив не сможет вести боевые... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T18:46

2023-12-07T18:46

2023-12-07T18:46

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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СТАМБУЛ, 7 дек - РИА Новости. Европейские и американские переговорщики убеждают Ливан не начинать полномасштабную войну с Израилем, так как осознают, что Тель-Авив не сможет вести боевые действия и не "потянет" сразу два фронта, заявил РИА Новости депутат ливанского парламента, глава партии "Рабочий фронт сопротивления" Зухейр аль-Джуэйд. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг вновь пригрозил Бейруту и южному Ливану судьбой сектора Газа, если ливанское шиитское движение "Хезболлах" решит ввязаться в полномасштабную войну с Израилем. "Фронт уже фактически открыт, нет смысла говорить об открытии нового фронта. Идут бои, погибли порядка 150 бойцов сопротивления. Население вынуждено было покинуть свои деревни, ежедневно происходит обмен ударами, но Израиль пока атакует только юг Ливана, не всю страну. На юге сопротивление способно отражать атаки Израиля, а ответные удары гораздо мощнее израильских", - заявил депутат на полях Европейского палестинского форума в Стамбуле. "Это именно Израиль не хочет войны с Ливаном – поэтому в Бейрут регулярно приезжают госсекретарь США, различные европейские и французские переговорщики, просят не открывать (новый фронт), чтобы война, как они говорят, не расширялась в масштабах. Потому что они понимают: Израиль, который за 62 дня не смог вернуть ни одного пленного у ХАМАС военным путем, не показал ни одного пленного бойца ХАМАС, не смог убить (лидера движения) Яхью Синвара, не сможет потянуть такую войну против "Хезболлах" с ее опытом войны в Сирии. Уверяю вас, Израиль не хочет воевать с Ливаном", - резюмировал аль-Джуэйд. С начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке ситуация на израильско-ливанской границе остается напряженной из-за непрекращающихся ударов со стороны Ливана по израильской территории и ответных ударов ЦАХАЛ. Силы "Хезболлах" в основном обстреливают Израиль противотанковыми ракетами, что не приводит к масштабным разрушениям или большим жертвам среди населения. На каждый залп из Ливана израильские военные открывают ответный огонь по позициям "Хезболлах". Израильские поселения вдоль границы с Ливаном эвакуированы на безопасное расстояние на случай обострения ситуации. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, хезболла, хамас, биньямин нетаньяху, ливан, израиль, в мире