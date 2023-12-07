https://ria.ru/20231207/iran-1914349723.html

Россия и КСА подчеркнули важность мирного характера ядерной программы Ирана

Россия и КСА подчеркнули важность мирного характера ядерной программы Ирана - РИА Новости, 07.12.2023

Россия и КСА подчеркнули важность мирного характера ядерной программы Ирана

РФ и Саудовская Аравия подчеркнули важность приверженности Ирана мирному характеру своей ядерной программы, говорится в совместном заявлении по итогам визита... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T13:52

2023-12-07T13:52

2023-12-07T13:52

саудовская аравия

владимир путин

россия

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иран

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. РФ и Саудовская Аравия подчеркнули важность приверженности Ирана мирному характеру своей ядерной программы, говорится в совместном заявлении по итогам визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Документ опубликован на сайте Кремля. "Стороны подчеркнули важность приверженности Ирана мирному характеру своей ядерной программы и прозрачному сотрудничеству с Международным агентством по атомной энергии, а также важность согласованных усилий по проведению всеобъемлющих переговоров с участием стран региона и устранению источников угрозы региональной и международной безопасности и миру", - говорится в тексте заявления.

https://ria.ru/20231207/putin-1914266043.html

саудовская аравия

россия

иран

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саудовская аравия, владимир путин, россия, в мире, иран