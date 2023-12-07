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Россия и КСА подчеркнули важность мирного характера ядерной программы Ирана - РИА Новости, 07.12.2023
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13:52 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/iran-1914349723.html
Россия и КСА подчеркнули важность мирного характера ядерной программы Ирана
Россия и КСА подчеркнули важность мирного характера ядерной программы Ирана - РИА Новости, 07.12.2023
Россия и КСА подчеркнули важность мирного характера ядерной программы Ирана
РФ и Саудовская Аравия подчеркнули важность приверженности Ирана мирному характеру своей ядерной программы, говорится в совместном заявлении по итогам визита... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T13:52
2023-12-07T13:52
саудовская аравия
владимир путин
россия
в мире
иран
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. РФ и Саудовская Аравия подчеркнули важность приверженности Ирана мирному характеру своей ядерной программы, говорится в совместном заявлении по итогам визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Документ опубликован на сайте Кремля. "Стороны подчеркнули важность приверженности Ирана мирному характеру своей ядерной программы и прозрачному сотрудничеству с Международным агентством по атомной энергии, а также важность согласованных усилий по проведению всеобъемлющих переговоров с участием стран региона и устранению источников угрозы региональной и международной безопасности и миру", - говорится в тексте заявления.
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саудовская аравия, владимир путин, россия, в мире, иран
Саудовская Аравия, Владимир Путин, Россия, В мире, Иран
Россия и КСА подчеркнули важность мирного характера ядерной программы Ирана

Москва и Эр-Рияд отметили важность мирного характера ядерной программы Тегерана

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. РФ и Саудовская Аравия подчеркнули важность приверженности Ирана мирному характеру своей ядерной программы, говорится в совместном заявлении по итогам визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Документ опубликован на сайте Кремля.
"Стороны подчеркнули важность приверженности Ирана мирному характеру своей ядерной программы и прозрачному сотрудничеству с Международным агентством по атомной энергии, а также важность согласованных усилий по проведению всеобъемлющих переговоров с участием стран региона и устранению источников угрозы региональной и международной безопасности и миру", - говорится в тексте заявления.
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд (справа) в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
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