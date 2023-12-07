https://ria.ru/20231207/investory-1914397226.html

Путин заявил о продолжении контактов с инвесторами стран Запада

Путин заявил о продолжении контактов с инвесторами стран Запада - РИА Новости, 07.12.2023

Путин заявил о продолжении контактов с инвесторами стран Запада

Контакты с инвесторами США и других стран Запада продолжаются, надеюсь, здравый смысл возобладает и сотрудничества будет больше, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T15:56

2023-12-07T15:56

2023-12-07T15:56

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

владимир путин

втб

сша

россия

экономика

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_dedce3fcc99214942647eea5d747d288.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Контакты с инвесторами США и других стран Запада продолжаются, надеюсь, здравый смысл возобладает и сотрудничества будет больше, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вот что касается инвесторов, они в отличие от тех, кто ими командует, умные люди. Они незримо и так здесь присутствуют, уверяю вас. И я очень надеюсь, что мы сможем с ними общаться и напрямую в личном плане. Контакты-то продолжаются на самом деле по-честному, но не дают им просто это делать с политического уровня окрики и принимаемые решения, не дают работать. Но в конечном итоге, на мой взгляд, всё-таки рано или поздно здравый смысл возобладает. Я настроен таким образом", - сказал Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!", отвечая на вопрос о том, каким Путин видит зал форума по составу участников через 10 лет, вернутся ли американские и западноевропейские инвесторы.

https://ria.ru/20231201/svyazi-1913058451.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, втб, сша, россия, экономика, в мире