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Путин заявил о продолжении контактов с инвесторами стран Запада
Путин заявил о продолжении контактов с инвесторами стран Запада - РИА Новости, 07.12.2023
Путин заявил о продолжении контактов с инвесторами стран Запада
Контакты с инвесторами США и других стран Запада продолжаются, надеюсь, здравый смысл возобладает и сотрудничества будет больше, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:56
2023-12-07T15:56
2023-12-07T15:56
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Контакты с инвесторами США и других стран Запада продолжаются, надеюсь, здравый смысл возобладает и сотрудничества будет больше, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вот что касается инвесторов, они в отличие от тех, кто ими командует, умные люди. Они незримо и так здесь присутствуют, уверяю вас. И я очень надеюсь, что мы сможем с ними общаться и напрямую в личном плане. Контакты-то продолжаются на самом деле по-честному, но не дают им просто это делать с политического уровня окрики и принимаемые решения, не дают работать. Но в конечном итоге, на мой взгляд, всё-таки рано или поздно здравый смысл возобладает. Я настроен таким образом", - сказал Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!", отвечая на вопрос о том, каким Путин видит зал форума по составу участников через 10 лет, вернутся ли американские и западноевропейские инвесторы.
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Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Владимир Путин, ВТБ, США, Россия, Экономика, В мире
Путин заявил о продолжении контактов с инвесторами стран Запада
Путин заявил о продолжении контактов с инвесторами США и других стран Запада