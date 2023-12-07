https://ria.ru/20231207/investitsii-1914392859.html

Уровень инвестиций в волгоградскую промышленность вырос на 14% в 2023 году

Уровень инвестиций в волгоградскую промышленность вырос на 14% в 2023 году - РИА Новости, 07.12.2023

Уровень инвестиций в волгоградскую промышленность вырос на 14% в 2023 году

Уровень инвестиций в промышленность Волгоградской области вырос на 14,5% по итогам третьего квартала 2023 года по сравнению с показателями прошлого года за... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T15:45

2023-12-07T15:45

2023-12-07T15:45

волгоградская область

волгоградская область

андрей бочаров

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ВОЛГОГРАД, 7 дек – РИА Новости. Уровень инвестиций в промышленность Волгоградской области вырос на 14,5% по итогам третьего квартала 2023 года по сравнению с показателями прошлого года за аналогичный период и составил около 50 миллиардов рублей, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона. "49,8 миллиарда рублей инвестиций, по данным Волгоградстата, освоено промышленными предприятиями Волгоградской области в январе-сентябре 2023 года, что на 14,5% больше показателя за аналогичный период 2022", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что наибольшие вложения пришлись на предприятия обрабатывающей промышленности – около 40 миллиардов рублей, что больше на 6 миллиардов, чем в прошлом году за тот же период. По данным администрации, инвестиции в энергетику региона за 9 месяцев 2023 года составили более 5 миллиардов рублей. Отмечается, что губернатор региона Андрей Бочаров поставил задачу увеличить в два раза объем промпроизводства к 2034 году. По информации властей, достичь этой цели планируется в том числе и за счет модернизации предприятий. Так, например, в области реализуется около 30 инвестпроектов в промышленном секторе на общую сумму более 70 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20231206/sistema-1914144163.html

волгоградская область

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волгоградская область, андрей бочаров