https://ria.ru/20231207/investitsii-1914392859.html
Уровень инвестиций в волгоградскую промышленность вырос на 14% в 2023 году
Уровень инвестиций в волгоградскую промышленность вырос на 14% в 2023 году - РИА Новости, 07.12.2023
Уровень инвестиций в волгоградскую промышленность вырос на 14% в 2023 году
Уровень инвестиций в промышленность Волгоградской области вырос на 14,5% по итогам третьего квартала 2023 года по сравнению с показателями прошлого года за... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:45
2023-12-07T15:45
2023-12-07T15:45
волгоградская область
волгоградская область
андрей бочаров
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ВОЛГОГРАД, 7 дек – РИА Новости. Уровень инвестиций в промышленность Волгоградской области вырос на 14,5% по итогам третьего квартала 2023 года по сравнению с показателями прошлого года за аналогичный период и составил около 50 миллиардов рублей, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона. "49,8 миллиарда рублей инвестиций, по данным Волгоградстата, освоено промышленными предприятиями Волгоградской области в январе-сентябре 2023 года, что на 14,5% больше показателя за аналогичный период 2022", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что наибольшие вложения пришлись на предприятия обрабатывающей промышленности – около 40 миллиардов рублей, что больше на 6 миллиардов, чем в прошлом году за тот же период. По данным администрации, инвестиции в энергетику региона за 9 месяцев 2023 года составили более 5 миллиардов рублей. Отмечается, что губернатор региона Андрей Бочаров поставил задачу увеличить в два раза объем промпроизводства к 2034 году. По информации властей, достичь этой цели планируется в том числе и за счет модернизации предприятий. Так, например, в области реализуется около 30 инвестпроектов в промышленном секторе на общую сумму более 70 миллиардов рублей.
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волгоградская область, андрей бочаров
Волгоградская область, Волгоградская область, Андрей Бочаров
ВОЛГОГРАД, 7 дек – РИА Новости. Уровень инвестиций в промышленность Волгоградской области вырос на 14,5% по итогам третьего квартала 2023 года по сравнению с показателями прошлого года за аналогичный период и составил около 50 миллиардов рублей, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона.
"49,8 миллиарда рублей инвестиций, по данным Волгоградстата, освоено промышленными предприятиями Волгоградской области в январе-сентябре 2023 года, что на 14,5% больше показателя за аналогичный период 2022", - говорится в сообщении властей.
Отмечается, что наибольшие вложения пришлись на предприятия обрабатывающей промышленности – около 40 миллиардов рублей, что больше на 6 миллиардов, чем в прошлом году за тот же период. По данным администрации, инвестиции в энергетику региона за 9 месяцев 2023 года составили более 5 миллиардов рублей.
Отмечается, что губернатор региона Андрей Бочаров
поставил задачу увеличить в два раза объем промпроизводства к 2034 году. По информации властей, достичь этой цели планируется в том числе и за счет модернизации предприятий. Так, например, в области реализуется около 30 инвестпроектов в промышленном секторе на общую сумму более 70 миллиардов рублей.
В Волгоградской области к 2034 году создадут единую систему медпомощи