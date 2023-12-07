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Путин призвал упростить эмиссию ценных бумаг - РИА Новости, 07.12.2023
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15:16 07.12.2023 (обновлено: 15:56 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/investitsii-1914383857.html
Путин призвал упростить эмиссию ценных бумаг
Путин призвал упростить эмиссию ценных бумаг - РИА Новости, 07.12.2023
Путин призвал упростить эмиссию ценных бумаг
Надо упростить эмиссию ценных бумаг не только на биржах, но и на инвестиционных платформах, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:16
2023-12-07T15:56
экономика
россия
владимир путин
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Надо упростить эмиссию ценных бумаг не только на биржах, но и на инвестиционных платформах, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!".По словам президента, уже предусмотрены меры, которые стимулируют спрос на инновации со стороны крупнейших корпораций и компаний с госучастием."Они будут более активно выделять средства на прямые и венчурные инвестиции, на покупку отечественной высокотехнологичной продукции. Правительству и банку России нужно безусловно обратить повышенное внимание на этот сегмент, в том числе нужно упростить эмиссию ценных бумаг небольших, динамично растущих компаний, причем не только на биржах, но и на инвестиционных платформах, где частные инвесторы могут стать настоящими совладельцами перспективных стартапов", - сказал Путин.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин, Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Путин призвал упростить эмиссию ценных бумаг

Путин призвал упростить эмиссию ценных бумаг на инвестплатформах

© iStock.com / woraputАнализ рынка
Анализ рынка - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© iStock.com / woraput
Анализ рынка. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Надо упростить эмиссию ценных бумаг не только на биржах, но и на инвестиционных платформах, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!".
По словам президента, уже предусмотрены меры, которые стимулируют спрос на инновации со стороны крупнейших корпораций и компаний с госучастием.
"Они будут более активно выделять средства на прямые и венчурные инвестиции, на покупку отечественной высокотехнологичной продукции. Правительству и банку России нужно безусловно обратить повышенное внимание на этот сегмент, в том числе нужно упростить эмиссию ценных бумаг небольших, динамично растущих компаний, причем не только на биржах, но и на инвестиционных платформах, где частные инвесторы могут стать настоящими совладельцами перспективных стартапов", - сказал Путин.
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Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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