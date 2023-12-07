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В России запустят новую программу поддержки инвестпроектов - РИА Новости, 07.12.2023
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14:51 07.12.2023 (обновлено: 15:04 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/investitsii-1914372768.html
В России запустят новую программу поддержки инвестпроектов
В России запустят новую программу поддержки инвестпроектов - РИА Новости, 07.12.2023
В России запустят новую программу поддержки инвестпроектов
Правительство РФ запускает новую программу поддержки крупных инвестпроектов, способствующих повышению технологического суверенитета, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:51
2023-12-07T15:04
россия
экономика
михаил мишустин
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Правительство РФ запускает новую программу поддержки крупных инвестпроектов, способствующих повышению технологического суверенитета, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг."Мы запускаем новую программу поддержки крупных инвестиционных проектов, которые поспособствуют достижению технологического суверенитета. Она предполагает повышение доступности заемного финансирования на реализацию предпринимательских инициатив стоимостью от 1 до 20 миллиардов рублей", - сказал он.По его словам, для этого ВЭБ.РФ начнет предоставлять поручительства, совокупный объем которых может составить 200 миллиардов рублей.
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россия, экономика, михаил мишустин
Россия, Экономика, Михаил Мишустин
В России запустят новую программу поддержки инвестпроектов

Мишустин: правительство РФ запустит новую программу поддержки инвестпроектов

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Правительство РФ запускает новую программу поддержки крупных инвестпроектов, способствующих повышению технологического суверенитета, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.
"Мы запускаем новую программу поддержки крупных инвестиционных проектов, которые поспособствуют достижению технологического суверенитета. Она предполагает повышение доступности заемного финансирования на реализацию предпринимательских инициатив стоимостью от 1 до 20 миллиардов рублей", - сказал он.
По его словам, для этого ВЭБ.РФ начнет предоставлять поручительства, совокупный объем которых может составить 200 миллиардов рублей.
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