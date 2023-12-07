https://ria.ru/20231207/investitsii-1914372768.html

В России запустят новую программу поддержки инвестпроектов

В России запустят новую программу поддержки инвестпроектов - РИА Новости, 07.12.2023

В России запустят новую программу поддержки инвестпроектов

Правительство РФ запускает новую программу поддержки крупных инвестпроектов, способствующих повышению технологического суверенитета, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T14:51

2023-12-07T14:51

2023-12-07T15:04

россия

экономика

михаил мишустин

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Правительство РФ запускает новую программу поддержки крупных инвестпроектов, способствующих повышению технологического суверенитета, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг."Мы запускаем новую программу поддержки крупных инвестиционных проектов, которые поспособствуют достижению технологического суверенитета. Она предполагает повышение доступности заемного финансирования на реализацию предпринимательских инициатив стоимостью от 1 до 20 миллиардов рублей", - сказал он.По его словам, для этого ВЭБ.РФ начнет предоставлять поручительства, совокупный объем которых может составить 200 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895808209.html

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россия, экономика, михаил мишустин