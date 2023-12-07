Рейтинг@Mail.ru
Россия и КСА подчеркнули стремление продолжать работу в сфере инвестиций - РИА Новости, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:57 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/investitsii-1914352315.html
Россия и КСА подчеркнули стремление продолжать работу в сфере инвестиций
Россия и КСА подчеркнули стремление продолжать работу в сфере инвестиций - РИА Новости, 07.12.2023
Россия и КСА подчеркнули стремление продолжать работу в сфере инвестиций
Россия и Саудовская Аравия подчеркнули стремление продолжать работу по увеличению взаимных и совместных инвестиций в двух странах, соответствующее совместное... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T13:57
2023-12-07T13:57
экономика
саудовская аравия
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914276337_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e94df2288acdcf15e028ca67f37505f7.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия подчеркнули стремление продолжать работу по увеличению взаимных и совместных инвестиций в двух странах, соответствующее совместное заявление опубликовано на сайте Кремля. "Обе стороны подчеркнули свое стремление продолжать работу по увеличению взаимных и совместных инвестиций в двух странах, созданию условий для частного сектора, обмену визитами, проведению совместных инвестиционных форумов и мероприятий, развитию инвестиционно-привлекательной среды, предоставлению необходимых разрешений и преодолению любых проблем в этой области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231207/putin-1914266043.html
саудовская аравия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914276337_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5942ad360bb82829866c79aee0d5071a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, саудовская аравия, россия, в мире
Экономика, Саудовская Аравия, Россия, В мире
Россия и КСА подчеркнули стремление продолжать работу в сфере инвестиций

Россия и КСА подчеркнули стремление продолжать работу по увеличению инвестиций

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд
Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия подчеркнули стремление продолжать работу по увеличению взаимных и совместных инвестиций в двух странах, соответствующее совместное заявление опубликовано на сайте Кремля.
"Обе стороны подчеркнули свое стремление продолжать работу по увеличению взаимных и совместных инвестиций в двух странах, созданию условий для частного сектора, обмену визитами, проведению совместных инвестиционных форумов и мероприятий, развитию инвестиционно-привлекательной среды, предоставлению необходимых разрешений и преодолению любых проблем в этой области", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд (справа) в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Королевский прием: Путин строит новый миропорядок
Вчера, 09:08
 
ЭкономикаСаудовская АравияРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала