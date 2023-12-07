https://ria.ru/20231207/investitsii-1914352315.html

Россия и КСА подчеркнули стремление продолжать работу в сфере инвестиций

Россия и КСА подчеркнули стремление продолжать работу в сфере инвестиций - РИА Новости, 07.12.2023

Россия и КСА подчеркнули стремление продолжать работу в сфере инвестиций

Россия и Саудовская Аравия подчеркнули стремление продолжать работу по увеличению взаимных и совместных инвестиций в двух странах, соответствующее совместное... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T13:57

2023-12-07T13:57

2023-12-07T13:57

экономика

саудовская аравия

россия

в мире

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия подчеркнули стремление продолжать работу по увеличению взаимных и совместных инвестиций в двух странах, соответствующее совместное заявление опубликовано на сайте Кремля. "Обе стороны подчеркнули свое стремление продолжать работу по увеличению взаимных и совместных инвестиций в двух странах, созданию условий для частного сектора, обмену визитами, проведению совместных инвестиционных форумов и мероприятий, развитию инвестиционно-привлекательной среды, предоставлению необходимых разрешений и преодолению любых проблем в этой области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231207/putin-1914266043.html

саудовская аравия

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экономика, саудовская аравия, россия, в мире