https://ria.ru/20231207/investitsii-1914352315.html
Россия и КСА подчеркнули стремление продолжать работу в сфере инвестиций
Россия и КСА подчеркнули стремление продолжать работу в сфере инвестиций - РИА Новости, 07.12.2023
Россия и КСА подчеркнули стремление продолжать работу в сфере инвестиций
Россия и Саудовская Аравия подчеркнули стремление продолжать работу по увеличению взаимных и совместных инвестиций в двух странах, соответствующее совместное... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T13:57
2023-12-07T13:57
2023-12-07T13:57
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саудовская аравия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия подчеркнули стремление продолжать работу по увеличению взаимных и совместных инвестиций в двух странах, соответствующее совместное заявление опубликовано на сайте Кремля. "Обе стороны подчеркнули свое стремление продолжать работу по увеличению взаимных и совместных инвестиций в двух странах, созданию условий для частного сектора, обмену визитами, проведению совместных инвестиционных форумов и мероприятий, развитию инвестиционно-привлекательной среды, предоставлению необходимых разрешений и преодолению любых проблем в этой области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231207/putin-1914266043.html
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экономика, саудовская аравия, россия, в мире
Экономика, Саудовская Аравия, Россия, В мире
Россия и КСА подчеркнули стремление продолжать работу в сфере инвестиций
Россия и КСА подчеркнули стремление продолжать работу по увеличению инвестиций