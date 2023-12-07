https://ria.ru/20231207/inflyatsiya-1914446965.html

Минэкономразвития сделало прогноз об уровне инфляции в России

Минэкономразвития сделало прогноз об уровне инфляции в России - РИА Новости, 07.12.2023

Минэкономразвития сделало прогноз об уровне инфляции в России

Минэкономразвития России сохраняет оценку по инфляции в 7,5% по итогам 2023 года, сообщил журналистам в кулуарах инвестиционного форума "Россия зовет!" министр... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T17:42

2023-12-07T17:42

2023-12-07T18:00

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

экономика

россия

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Минэкономразвития России сохраняет оценку по инфляции в 7,5% по итогам 2023 года, сообщил журналистам в кулуарах инвестиционного форума "Россия зовет!" министр экономического развития Максим Решетников."По инфляции пока идем на 7,5%. Сохраняем эту оценку", - сказал Решетников.Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 2023 году на уровне 7,5%, Банк России - в диапазоне 7-7,5%.Выступая во время пленарного заседания форума, Решетников отметил, что инфляция в России находится выше таргета ЦБ в 4%, но базовая не столь высока."Инфляция, да, она, конечно, выше таргетов и так далее, но базовая инфляция, если мы там всякие плодоовощи, бензины и прочее уберем, она 5,5% (в годовом выражении в октябре - ред.). Но в общем и целом, она растет, к сожалению, последние месяцы, но не столь критично", - сказал министр.По последним данным Росстата, недельная инфляция в РФ с 28 ноября по 4 декабря замедлилась до 0,12% с 0,33% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 6,79%.По оценке Минэкономразвития, на 4 декабря инфляция в годовом выражении составила 7,52%.Форум "Россия зовет!" проходит с 7 по 8 декабря. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20231005/putin-1900820463.html

https://ria.ru/20231207/ekonomika-1914444862.html

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экономика, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)