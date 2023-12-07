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Минэкономразвития сделало прогноз об уровне инфляции в России - РИА Новости, 07.12.2023
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Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
17:42 07.12.2023 (обновлено: 18:00 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/inflyatsiya-1914446965.html
Минэкономразвития сделало прогноз об уровне инфляции в России
Минэкономразвития сделало прогноз об уровне инфляции в России - РИА Новости, 07.12.2023
Минэкономразвития сделало прогноз об уровне инфляции в России
Минэкономразвития России сохраняет оценку по инфляции в 7,5% по итогам 2023 года, сообщил журналистам в кулуарах инвестиционного форума "Россия зовет!" министр... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T17:42
2023-12-07T18:00
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
экономика
россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Минэкономразвития России сохраняет оценку по инфляции в 7,5% по итогам 2023 года, сообщил журналистам в кулуарах инвестиционного форума "Россия зовет!" министр экономического развития Максим Решетников."По инфляции пока идем на 7,5%. Сохраняем эту оценку", - сказал Решетников.Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 2023 году на уровне 7,5%, Банк России - в диапазоне 7-7,5%.Выступая во время пленарного заседания форума, Решетников отметил, что инфляция в России находится выше таргета ЦБ в 4%, но базовая не столь высока."Инфляция, да, она, конечно, выше таргетов и так далее, но базовая инфляция, если мы там всякие плодоовощи, бензины и прочее уберем, она 5,5% (в годовом выражении в октябре - ред.). Но в общем и целом, она растет, к сожалению, последние месяцы, но не столь критично", - сказал министр.По последним данным Росстата, недельная инфляция в РФ с 28 ноября по 4 декабря замедлилась до 0,12% с 0,33% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 6,79%.По оценке Минэкономразвития, на 4 декабря инфляция в годовом выражении составила 7,52%.Форум "Россия зовет!" проходит с 7 по 8 декабря. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20231005/putin-1900820463.html
https://ria.ru/20231207/ekonomika-1914444862.html
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экономика, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Россия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Минэкономразвития сделало прогноз об уровне инфляции в России

Решетников: МЭР сохранило оценку по инфляции в РФ в 7,5% по итогам 2023 года

© iStock.com / woraputАнализ рынка
Анализ рынка - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© iStock.com / woraput
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Минэкономразвития России сохраняет оценку по инфляции в 7,5% по итогам 2023 года, сообщил журналистам в кулуарах инвестиционного форума "Россия зовет!" министр экономического развития Максим Решетников.
"По инфляции пока идем на 7,5%. Сохраняем эту оценку", - сказал Решетников.
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Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 2023 году на уровне 7,5%, Банк России - в диапазоне 7-7,5%.
Выступая во время пленарного заседания форума, Решетников отметил, что инфляция в России находится выше таргета ЦБ в 4%, но базовая не столь высока.
"Инфляция, да, она, конечно, выше таргетов и так далее, но базовая инфляция, если мы там всякие плодоовощи, бензины и прочее уберем, она 5,5% (в годовом выражении в октябре - ред.). Но в общем и целом, она растет, к сожалению, последние месяцы, но не столь критично", - сказал министр.
По последним данным Росстата, недельная инфляция в РФ с 28 ноября по 4 декабря замедлилась до 0,12% с 0,33% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 6,79%.
По оценке Минэкономразвития, на 4 декабря инфляция в годовом выражении составила 7,52%.
Форум "Россия зовет!" проходит с 7 по 8 декабря. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.
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Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ЭкономикаРоссияМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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