https://ria.ru/20231207/inauguratsiya-1914460383.html

Россию на инаугурации президента Милея представит посол в Аргентине

Россию на инаугурации президента Милея представит посол в Аргентине - РИА Новости, 07.12.2023

Россию на инаугурации президента Милея представит посол в Аргентине

Россию на инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея 10 декабря будет представлять посол в этой латиноамериканской стране Дмитрий Феоктистов,... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T18:21

2023-12-07T18:21

2023-12-07T18:30

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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 дек - РИА Новости. Россию на инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея 10 декабря будет представлять посол в этой латиноамериканской стране Дмитрий Феоктистов, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии."По линии МИД Аргентины в адрес российских властей было направлено официальное приглашение принять участие в инаугурации избранного президента Хавьера Милея. Принято решение, что нашу страну будет представлять чрезвычайный и полномочный посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов в качестве представителя президента России", - отметило посольство.Ранее в четверг в МИД РФ РИА Новости сообщили, что аргентинская сторона пригласила Россию на церемонию инаугурации избранного лидера Аргентины.

https://ria.ru/20231120/tramp-1910496268.html

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