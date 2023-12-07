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Россию на инаугурации президента Милея представит посол в Аргентине
Россию на инаугурации президента Милея представит посол в Аргентине - РИА Новости, 07.12.2023
Россию на инаугурации президента Милея представит посол в Аргентине
Россию на инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея 10 декабря будет представлять посол в этой латиноамериканской стране Дмитрий Феоктистов,... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T18:21
2023-12-07T18:21
2023-12-07T18:30
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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 дек - РИА Новости. Россию на инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея 10 декабря будет представлять посол в этой латиноамериканской стране Дмитрий Феоктистов, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии."По линии МИД Аргентины в адрес российских властей было направлено официальное приглашение принять участие в инаугурации избранного президента Хавьера Милея. Принято решение, что нашу страну будет представлять чрезвычайный и полномочный посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов в качестве представителя президента России", - отметило посольство.Ранее в четверг в МИД РФ РИА Новости сообщили, что аргентинская сторона пригласила Россию на церемонию инаугурации избранного лидера Аргентины.
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Россия, Аргентина, В мире
Россию на инаугурации президента Милея представит посол в Аргентине
Посол в Аргентине Феоктистов представит Россию на инаугурации президента Милея
БУЭНОС-АЙРЕС, 7 дек - РИА Новости. Россию на инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея 10 декабря будет представлять посол в этой латиноамериканской стране Дмитрий Феоктистов, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
"По линии МИД Аргентины в адрес российских властей было направлено официальное приглашение принять участие в инаугурации избранного президента Хавьера Милея. Принято решение, что нашу страну будет представлять чрезвычайный и полномочный посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов в качестве представителя президента России", - отметило посольство.
Ранее в четверг в МИД РФ РИА Новости сообщили, что аргентинская сторона пригласила Россию на церемонию инаугурации избранного лидера Аргентины.
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