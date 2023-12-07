https://ria.ru/20231207/inauguratsiya-1914447254.html

Аргентина пригласила Россию на инаугурацию нового президента

Аргентина пригласила Россию на инаугурацию нового президента - РИА Новости, 07.12.2023

Аргентина пригласила Россию на инаугурацию нового президента

Аргентинская сторона пригласила Россию на церемонию инаугурации избранного лидера Аргентины Хавьера Милея, сообщили РИА Новости в МИД РФ РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T17:44

2023-12-07T17:44

2023-12-07T17:47

аргентина

в мире

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Аргентинская сторона пригласила Россию на церемонию инаугурации избранного лидера Аргентины Хавьера Милея, сообщили РИА Новости в МИД РФ"Аргентина пригласила нас на инаугурацию", - указали в министерстве. Там не уточнили, кто именно примет участие в церемонии, добавив, что "на ней будет представитель Российской Федерации".Во время предвыборной кампании Милей не раз говорил, что намерен ориентироваться на сотрудничество с США и Израилем, прекратив при этом продвигать связи на правительственном уровне с основными торговыми партнерами Аргентины - Китаем и Бразилией, мотивируя это тем, что он не хочет вести дела с коммунистами и социалистами.

https://ria.ru/20231120/argentina-1910577700.html

аргентина

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аргентина, в мире