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Аргентина пригласила Россию на инаугурацию нового президента - РИА Новости, 07.12.2023
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17:44 07.12.2023 (обновлено: 17:47 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/inauguratsiya-1914447254.html
Аргентина пригласила Россию на инаугурацию нового президента
Аргентина пригласила Россию на инаугурацию нового президента - РИА Новости, 07.12.2023
Аргентина пригласила Россию на инаугурацию нового президента
Аргентинская сторона пригласила Россию на церемонию инаугурации избранного лидера Аргентины Хавьера Милея, сообщили РИА Новости в МИД РФ РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T17:44
2023-12-07T17:47
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Аргентинская сторона пригласила Россию на церемонию инаугурации избранного лидера Аргентины Хавьера Милея, сообщили РИА Новости в МИД РФ"Аргентина пригласила нас на инаугурацию", - указали в министерстве. Там не уточнили, кто именно примет участие в церемонии, добавив, что "на ней будет представитель Российской Федерации".Во время предвыборной кампании Милей не раз говорил, что намерен ориентироваться на сотрудничество с США и Израилем, прекратив при этом продвигать связи на правительственном уровне с основными торговыми партнерами Аргентины - Китаем и Бразилией, мотивируя это тем, что он не хочет вести дела с коммунистами и социалистами.
https://ria.ru/20231120/argentina-1910577700.html
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аргентина, в мире
Аргентина, В мире
Аргентина пригласила Россию на инаугурацию нового президента

МИД РФ: Аргентина пригласила Россию на инаугурацию президента Милея

© AP Photo / Natacha PisarenkoИзбранный президент Аргентины Хавьер Милей
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Аргентинская сторона пригласила Россию на церемонию инаугурации избранного лидера Аргентины Хавьера Милея, сообщили РИА Новости в МИД РФ
"Аргентина пригласила нас на инаугурацию", - указали в министерстве. Там не уточнили, кто именно примет участие в церемонии, добавив, что "на ней будет представитель Российской Федерации".
Во время предвыборной кампании Милей не раз говорил, что намерен ориентироваться на сотрудничество с США и Израилем, прекратив при этом продвигать связи на правительственном уровне с основными торговыми партнерами Аргентины - Китаем и Бразилией, мотивируя это тем, что он не хочет вести дела с коммунистами и социалистами.
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