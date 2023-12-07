Рейтинг@Mail.ru
Греция и Турция объявили о желании возобновить сотрудничество - РИА Новости, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:16 07.12.2023 (обновлено: 18:00 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/gretsiya-1914410212.html
Греция и Турция объявили о желании возобновить сотрудничество
Греция и Турция объявили о желании возобновить сотрудничество - РИА Новости, 07.12.2023
Греция и Турция объявили о желании возобновить сотрудничество
Декларация "О дружбе и добрососедстве" предполагает решение всех споров Греции и Турции мирным путем, при этом подписанный документ не является международным... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T16:16
2023-12-07T18:00
греция
турция
в мире
кириакос мицотакис
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914452536_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1f0ee25cfea0ccc918cf57bf0a954ea9.jpg
АФИНЫ, 7 дек - РИА Новости. Декларация "О дружбе и добрососедстве" предполагает решение всех споров Греции и Турции мирным путем, при этом подписанный документ не является международным соглашением, обязательным для сторон согласно международному праву.Декларацию подписали "в духе доброй воли и сотрудничества" премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, председательствовавшие на пятом заседании Высшего совета сотрудничества 7 декабря в Афинах. Декларация подчеркивает "возобновление стремления к сотрудничеству между правительствами двух стран" и отмечает, что связи между двумя соседними странами могут значительно повысить процветание и динамизм региона. В документе говорится о необходимости продолжать совместную работу на благо обоих обществ в атмосфере дружбы и взаимного доверия, стремлении укрепить двусторонние отношения посредством существующих институциональных механизмов."В целях укрепления добрососедских отношений обе стороны, без ущерба для своих соответствующих правовых позиций, будут культивировать дух солидарности перед лицом нынешних и будущих проблем", - говорится в документе.Добавляется, что стороны преисполнены "решимости развивать дружеские отношения, взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимопонимание и урегулировать любые разногласия между ними мирными средствами и в соответствии с международным правом", говорится в документе. При этом в Декларации говорится, что она не является международным соглашением, обязательным для сторон согласно международному праву. "Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано как создающее какие-либо законные права или обязанности сторон", - говорится в ней.
https://ria.ru/20231207/erdogan-1914389442.html
https://ria.ru/20231118/problemy-1910321061.html
греция
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914452536_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_93a9ab7987b1c7f496f422a0d0b9453e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
греция, турция, в мире, кириакос мицотакис, реджеп тайип эрдоган
Греция, Турция, В мире, Кириакос Мицотакис, Реджеп Тайип Эрдоган
Греция и Турция объявили о желании возобновить сотрудничество

Греция и Турция объявили о желании вновь сотрудничать на уровне правительств

© AP Photo / Michael VaraklasПремьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Афинах. 7 декабря 2023
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Афинах. 7 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Michael Varaklas
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Афинах. 7 декабря 2023
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 7 дек - РИА Новости. Декларация "О дружбе и добрососедстве" предполагает решение всех споров Греции и Турции мирным путем, при этом подписанный документ не является международным соглашением, обязательным для сторон согласно международному праву.
Декларацию подписали "в духе доброй воли и сотрудничества" премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, председательствовавшие на пятом заседании Высшего совета сотрудничества 7 декабря в Афинах. Декларация подчеркивает "возобновление стремления к сотрудничеству между правительствами двух стран" и отмечает, что связи между двумя соседними странами могут значительно повысить процветание и динамизм региона. В документе говорится о необходимости продолжать совместную работу на благо обоих обществ в атмосфере дружбы и взаимного доверия, стремлении укрепить двусторонние отношения посредством существующих институциональных механизмов.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров в Афинах. 7 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Эрдоган заявил, что Турция и Греция могут решить двусторонние проблемы
Вчера, 15:32
"В целях укрепления добрососедских отношений обе стороны, без ущерба для своих соответствующих правовых позиций, будут культивировать дух солидарности перед лицом нынешних и будущих проблем", - говорится в документе.
Добавляется, что стороны преисполнены "решимости развивать дружеские отношения, взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимопонимание и урегулировать любые разногласия между ними мирными средствами и в соответствии с международным правом", говорится в документе.
При этом в Декларации говорится, что она не является международным соглашением, обязательным для сторон согласно международному праву. "Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано как создающее какие-либо законные права или обязанности сторон", - говорится в ней.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
Эрдоган сообщил, в каком случае Турция и Греция решат все проблемы
18 ноября, 20:29
 
ГрецияТурцияВ миреКириакос МицотакисРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала