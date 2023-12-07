https://ria.ru/20231207/gretsiya-1914410212.html
Греция и Турция объявили о желании возобновить сотрудничество
Греция и Турция объявили о желании возобновить сотрудничество - РИА Новости, 07.12.2023
Греция и Турция объявили о желании возобновить сотрудничество
Декларация "О дружбе и добрососедстве" предполагает решение всех споров Греции и Турции мирным путем, при этом подписанный документ не является международным... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T16:16
2023-12-07T16:16
2023-12-07T18:00
греция
турция
в мире
кириакос мицотакис
реджеп тайип эрдоган
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АФИНЫ, 7 дек - РИА Новости. Декларация "О дружбе и добрососедстве" предполагает решение всех споров Греции и Турции мирным путем, при этом подписанный документ не является международным соглашением, обязательным для сторон согласно международному праву.Декларацию подписали "в духе доброй воли и сотрудничества" премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, председательствовавшие на пятом заседании Высшего совета сотрудничества 7 декабря в Афинах. Декларация подчеркивает "возобновление стремления к сотрудничеству между правительствами двух стран" и отмечает, что связи между двумя соседними странами могут значительно повысить процветание и динамизм региона. В документе говорится о необходимости продолжать совместную работу на благо обоих обществ в атмосфере дружбы и взаимного доверия, стремлении укрепить двусторонние отношения посредством существующих институциональных механизмов."В целях укрепления добрососедских отношений обе стороны, без ущерба для своих соответствующих правовых позиций, будут культивировать дух солидарности перед лицом нынешних и будущих проблем", - говорится в документе.Добавляется, что стороны преисполнены "решимости развивать дружеские отношения, взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимопонимание и урегулировать любые разногласия между ними мирными средствами и в соответствии с международным правом", говорится в документе. При этом в Декларации говорится, что она не является международным соглашением, обязательным для сторон согласно международному праву. "Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано как создающее какие-либо законные права или обязанности сторон", - говорится в ней.
https://ria.ru/20231207/erdogan-1914389442.html
https://ria.ru/20231118/problemy-1910321061.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
греция, турция, в мире, кириакос мицотакис, реджеп тайип эрдоган
Греция, Турция, В мире, Кириакос Мицотакис, Реджеп Тайип Эрдоган
Греция и Турция объявили о желании возобновить сотрудничество
Греция и Турция объявили о желании вновь сотрудничать на уровне правительств
АФИНЫ, 7 дек - РИА Новости. Декларация "О дружбе и добрососедстве" предполагает решение всех споров Греции и Турции мирным путем, при этом подписанный документ не является международным соглашением, обязательным для сторон согласно международному праву.
Декларацию подписали "в духе доброй воли и сотрудничества" премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
, председательствовавшие на пятом заседании Высшего совета сотрудничества 7 декабря в Афинах
. Декларация подчеркивает "возобновление стремления к сотрудничеству между правительствами двух стран" и отмечает, что связи между двумя соседними странами могут значительно повысить процветание и динамизм региона. В документе говорится о необходимости продолжать совместную работу на благо обоих обществ в атмосфере дружбы и взаимного доверия, стремлении укрепить двусторонние отношения посредством существующих институциональных механизмов.
Эрдоган заявил, что Турция и Греция могут решить двусторонние проблемы
"В целях укрепления добрососедских отношений обе стороны, без ущерба для своих соответствующих правовых позиций, будут культивировать дух солидарности перед лицом нынешних и будущих проблем", - говорится в документе.
Добавляется, что стороны преисполнены "решимости развивать дружеские отношения, взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимопонимание и урегулировать любые разногласия между ними мирными средствами и в соответствии с международным правом", говорится в документе.
При этом в Декларации говорится, что она не является международным соглашением, обязательным для сторон согласно международному праву. "Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано как создающее какие-либо законные права или обязанности сторон", - говорится в ней.
Эрдоган сообщил, в каком случае Турция и Греция решат все проблемы