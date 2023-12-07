https://ria.ru/20231207/gorod-universitet-1914284271.html

Идею создания города-университета поддерживают 95 процентов новгородцев

Идею создания города-университета поддерживают 95 процентов новгородцев - РИА Новости, 07.12.2023

Идею создания города-университета поддерживают 95 процентов новгородцев

Исследование, проведенное Высшей школой экономики, показало, что 95% жителей поддерживают развитие Великого Новгорода как города-университета, рассказал ректор... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T10:32

2023-12-07T10:32

2023-12-07T10:51

великий новгород

россия

архангельское

новгородский государственный университет

новгородская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914290474_0:153:2000:1278_1920x0_80_0_0_9ce6a28321a4175c49c816d5440ecbf1.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 дек - РИА Новости. Исследование, проведенное Высшей школой экономики, показало, что 95% жителей поддерживают развитие Великого Новгорода как города-университета, рассказал ректор НовГУ Юрий Боровиков. Урбанфорум-2023 проходил на базе ИНТЦ "Интеллектуальная электроника – Валдай". В нем участвовали представители Дом.РФ, Высшей школы экономики, урбанисты из Иркутской, Архангельской, Мурманской, Томской областей. Проект "Город-Университет", по мнению урбанистов, является ключевым для развития Великого Новгорода. Основная задача – сделать город максимально комфортным для студентов и ученых, в том числе за счет строительства кампуса, которое начнется уже в этом году. Как уточнил Боровиков, за последние годы более 40 гектаров в центре города превратились в университетский микрорайон. "В 2023 году мы сделали приоритетный региональный проект "Город-Университет"… Мы привлекли наших коллег из Высшей школы экономики для проведения социологического исследования – 95% жителей поддерживают идею города-университета и поддерживают команду губернатора. Я считаю, что это уже залог успеха, остальное мы нарастим", - рассказал Боровиков во время урбанфорума. Он уточнил, что за шесть лет количество студентов в НовГУ выросло почти в два раза - до 15 тысяч человек, более половины из которых приехали из других регионов. Теперь вуз сопоставим с крупным предприятием. По словам Боровикова, в ИНТЦ "Валдай" зарегистрировано 22 резидента, в планах – нарастить их число до 25 к концу 2023 года. Кроме того, создается новый центр полупроводникового материаловедения, для которого сейчас закупается оборудование. Урбанфорум-2023 проводил "Центр развития городской среды Новгородской области" при поддержке правительства региона, Новгородского государственного университета и Национального объединения изыскателей и проектировщиков на базе ИНТЦ "Интеллектуальная электроника – Валдай".

https://ria.ru/20231026/chempionat-1905402650.html

https://ria.ru/20231113/pamyatnik-1909194306.html

великий новгород

россия

архангельское

новгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

великий новгород, россия, архангельское, новгородский государственный университет, новгородская область