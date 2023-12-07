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Идею создания города-университета поддерживают 95 процентов новгородцев - РИА Новости, 07.12.2023
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10:32 07.12.2023 (обновлено: 10:51 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/gorod-universitet-1914284271.html
Идею создания города-университета поддерживают 95 процентов новгородцев
Идею создания города-университета поддерживают 95 процентов новгородцев - РИА Новости, 07.12.2023
Идею создания города-университета поддерживают 95 процентов новгородцев
Исследование, проведенное Высшей школой экономики, показало, что 95% жителей поддерживают развитие Великого Новгорода как города-университета, рассказал ректор... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T10:32
2023-12-07T10:51
великий новгород
россия
архангельское
новгородский государственный университет
новгородская область
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 дек - РИА Новости. Исследование, проведенное Высшей школой экономики, показало, что 95% жителей поддерживают развитие Великого Новгорода как города-университета, рассказал ректор НовГУ Юрий Боровиков. Урбанфорум-2023 проходил на базе ИНТЦ "Интеллектуальная электроника – Валдай". В нем участвовали представители Дом.РФ, Высшей школы экономики, урбанисты из Иркутской, Архангельской, Мурманской, Томской областей. Проект "Город-Университет", по мнению урбанистов, является ключевым для развития Великого Новгорода. Основная задача – сделать город максимально комфортным для студентов и ученых, в том числе за счет строительства кампуса, которое начнется уже в этом году. Как уточнил Боровиков, за последние годы более 40 гектаров в центре города превратились в университетский микрорайон. "В 2023 году мы сделали приоритетный региональный проект "Город-Университет"… Мы привлекли наших коллег из Высшей школы экономики для проведения социологического исследования – 95% жителей поддерживают идею города-университета и поддерживают команду губернатора. Я считаю, что это уже залог успеха, остальное мы нарастим", - рассказал Боровиков во время урбанфорума. Он уточнил, что за шесть лет количество студентов в НовГУ выросло почти в два раза - до 15 тысяч человек, более половины из которых приехали из других регионов. Теперь вуз сопоставим с крупным предприятием. По словам Боровикова, в ИНТЦ "Валдай" зарегистрировано 22 резидента, в планах – нарастить их число до 25 к концу 2023 года. Кроме того, создается новый центр полупроводникового материаловедения, для которого сейчас закупается оборудование. Урбанфорум-2023 проводил "Центр развития городской среды Новгородской области" при поддержке правительства региона, Новгородского государственного университета и Национального объединения изыскателей и проектировщиков на базе ИНТЦ "Интеллектуальная электроника – Валдай".
https://ria.ru/20231026/chempionat-1905402650.html
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великий новгород, россия, архангельское, новгородский государственный университет, новгородская область
Великий Новгород, Россия, Архангельское, Новгородский государственный университет, Новгородская область

Идею создания города-университета поддерживают 95 процентов новгородцев

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской областиУрбанфорум-2023
Урбанфорум-2023
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
Урбанфорум-2023 . Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 дек - РИА Новости. Исследование, проведенное Высшей школой экономики, показало, что 95% жителей поддерживают развитие Великого Новгорода как города-университета, рассказал ректор НовГУ Юрий Боровиков.
Урбанфорум-2023 проходил на базе ИНТЦ "Интеллектуальная электроника – Валдай". В нем участвовали представители Дом.РФ, Высшей школы экономики, урбанисты из Иркутской, Архангельской, Мурманской, Томской областей. Проект "Город-Университет", по мнению урбанистов, является ключевым для развития Великого Новгорода. Основная задача – сделать город максимально комфортным для студентов и ученых, в том числе за счет строительства кампуса, которое начнется уже в этом году. Как уточнил Боровиков, за последние годы более 40 гектаров в центре города превратились в университетский микрорайон.
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"В 2023 году мы сделали приоритетный региональный проект "Город-Университет"… Мы привлекли наших коллег из Высшей школы экономики для проведения социологического исследования – 95% жителей поддерживают идею города-университета и поддерживают команду губернатора. Я считаю, что это уже залог успеха, остальное мы нарастим", - рассказал Боровиков во время урбанфорума.
Он уточнил, что за шесть лет количество студентов в НовГУ выросло почти в два раза - до 15 тысяч человек, более половины из которых приехали из других регионов. Теперь вуз сопоставим с крупным предприятием. По словам Боровикова, в ИНТЦ "Валдай" зарегистрировано 22 резидента, в планах – нарастить их число до 25 к концу 2023 года. Кроме того, создается новый центр полупроводникового материаловедения, для которого сейчас закупается оборудование.
Урбанфорум-2023 проводил "Центр развития городской среды Новгородской области" при поддержке правительства региона, Новгородского государственного университета и Национального объединения изыскателей и проектировщиков на базе ИНТЦ "Интеллектуальная электроника – Валдай".
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