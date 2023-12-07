https://ria.ru/20231207/gimnaziya-1914296538.html

Семьям пострадавших при стрельбе в Брянске окажут помощь, заявил губернатор

Семьям пострадавших при стрельбе в Брянске окажут помощь, заявил губернатор - РИА Новости, 07.12.2023

Семьям пострадавших при стрельбе в Брянске окажут помощь, заявил губернатор

Семьям погибшей девочки при стрельбе в брянской гимназии и раненых детей будет оказана вся необходимая помощь, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T11:11

2023-12-07T11:11

2023-12-07T18:19

происшествия

брянск

стрельба в брянской гимназии

александр богомаз

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Семьям погибшей девочки при стрельбе в брянской гимназии и раненых детей будет оказана вся необходимая помощь, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Страшная трагедия произошла сегодня в гимназии №5 г. Брянска. Одна из учениц пронесла в учебное заведение огнестрельное оружие. Двое детей погибли, одна из них - стрелявшая девочка. Ранены пятеро детей, у двоих ранения лёгкой степени тяжести, у троих - средней, все доставлены в детскую областную больницу, им оказывается необходимая помощь", - написал Богомаз.Он отметил, что на месте работают оперативные службы."Вместе с правоохранительными органами выясняем обстоятельства, при которых ученица смогла достать и пронести в школу оружие. Мои искренние соболезнования родителям девочки, погибшей от рук стрелявшей. Это невосполнимая утрата. Семьям погибшей девочки и раненых детей будет оказана вся необходимая помощь", – добавил он.

https://ria.ru/20231207/rf-1914291834.html

брянск

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"Убили мою племянницу": тетя погибшего подростка о стрельбе в брянской гимназии "Убили мою племянницу": тетя погибшего подростка о стрельбе в брянской гимназии 2023-12-07T11:11 true PT1M12S

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происшествия, брянск, стрельба в брянской гимназии, александр богомаз