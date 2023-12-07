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Семьям пострадавших при стрельбе в Брянске окажут помощь, заявил губернатор - РИА Новости, 07.12.2023
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11:11 07.12.2023 (обновлено: 18:19 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/gimnaziya-1914296538.html
Семьям пострадавших при стрельбе в Брянске окажут помощь, заявил губернатор
Семьям пострадавших при стрельбе в Брянске окажут помощь, заявил губернатор - РИА Новости, 07.12.2023
Семьям пострадавших при стрельбе в Брянске окажут помощь, заявил губернатор
Семьям погибшей девочки при стрельбе в брянской гимназии и раненых детей будет оказана вся необходимая помощь, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T11:11
2023-12-07T18:19
происшествия
брянск
стрельба в брянской гимназии
александр богомаз
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Семьям погибшей девочки при стрельбе в брянской гимназии и раненых детей будет оказана вся необходимая помощь, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Страшная трагедия произошла сегодня в гимназии №5 г. Брянска. Одна из учениц пронесла в учебное заведение огнестрельное оружие. Двое детей погибли, одна из них - стрелявшая девочка. Ранены пятеро детей, у двоих ранения лёгкой степени тяжести, у троих - средней, все доставлены в детскую областную больницу, им оказывается необходимая помощь", - написал Богомаз.Он отметил, что на месте работают оперативные службы."Вместе с правоохранительными органами выясняем обстоятельства, при которых ученица смогла достать и пронести в школу оружие. Мои искренние соболезнования родителям девочки, погибшей от рук стрелявшей. Это невосполнимая утрата. Семьям погибшей девочки и раненых детей будет оказана вся необходимая помощь", – добавил он.
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РИА Новости
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"Убили мою племянницу": тетя погибшего подростка о стрельбе в брянской гимназии
"Убили мою племянницу": тетя погибшего подростка о стрельбе в брянской гимназии
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происшествия, брянск, стрельба в брянской гимназии, александр богомаз
Происшествия, Брянск, Стрельба в брянской гимназии, Александр Богомаз
Семьям пострадавших при стрельбе в Брянске окажут помощь, заявил губернатор

Богомаз: семьям пострадавших при стрельбе в брянской гимназии окажут помощь

© РИА Новости / Андрей Мазунин | Перейти в медиабанкСотрудники полиции у гимназии №5 в Брянске. 7 декабря 2023
Сотрудники полиции у гимназии №5 в Брянске. 7 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Андрей Мазунин
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции у гимназии №5 в Брянске. 7 декабря 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Семьям погибшей девочки при стрельбе в брянской гимназии и раненых детей будет оказана вся необходимая помощь, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Страшная трагедия произошла сегодня в гимназии №5 г. Брянска. Одна из учениц пронесла в учебное заведение огнестрельное оружие. Двое детей погибли, одна из них - стрелявшая девочка. Ранены пятеро детей, у двоих ранения лёгкой степени тяжести, у троих - средней, все доставлены в детскую областную больницу, им оказывается необходимая помощь", - написал Богомаз.
Он отметил, что на месте работают оперативные службы.
"Вместе с правоохранительными органами выясняем обстоятельства, при которых ученица смогла достать и пронести в школу оружие. Мои искренние соболезнования родителям девочки, погибшей от рук стрелявшей. Это невосполнимая утрата. Семьям погибшей девочки и раненых детей будет оказана вся необходимая помощь", – добавил он.
Гимназия №5 в Брянске. 7 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Минздрав сообщил о состоянии пострадавшего при стрельбе в брянской гимназии
Вчера, 10:56
 
ПроисшествияБрянскСтрельба в брянской гимназииАлександр Богомаз
 
 
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