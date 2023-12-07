https://ria.ru/20231207/gibkost-1914437901.html

Глава Минэкономразвития заявил о гибкости рынка труда

Глава Минэкономразвития заявил о гибкости рынка труда - РИА Новости, 07.12.2023

Глава Минэкономразвития заявил о гибкости рынка труда

Российская экономика по итогам года покажет рост примерно на 3,5% при безработице на уровне около 3%, это говорит о гибкости рынка труда, считает министр... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T17:02

2023-12-07T17:02

2023-12-07T17:02

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

экономика

россия

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российская экономика по итогам года покажет рост примерно на 3,5% при безработице на уровне около 3%, это говорит о гибкости рынка труда, считает министр экономического развития России Максим Решетников. "Давайте посмотрим, мы с уровнем безработицы примерно 3% растем уже год и растем темпами, как сказал Владимир Владимирович (Путин, озвучивший ожидания по итогу года - ред.) - 3,5%. Мы недооцениваем гибкость рынка труда и механизмов наших трудовых отношений, так же как мы недооценивали до этого гибкость нашей экономики и ее устойчивость", - сказал Решетников, выступая на форуме "Россия зовет!". Он отметил, что после анализа данных в следующем году, вероятно, будет показан прирост фонда отработанного времени. "Отчасти рост зарплат объясняется этим", - считает министр. Решетников также сообщил, что в России растет производительность труда. "Плюс у нас в принципе на рынке труда достаточно большие резервы - у нас сейчас много молодежи выходит на рынок труда… там большой потенциал. Большой потенциал вовлечения отдельных категорий… У нас большой потенциал в сокращении избыточной занятости, который у нас есть, обязательных требований и так далее. Мы понимаем, что, в общем и целом, рынок труда - это не некое ограничение, которое мы не можем преодолеть. Он тоже пластичный", - подчеркнул он. Еще в начале сентября глава Минэкономразвития говорил, что низкий уровень безработицы "аномален, и это уже точно тормоз для развития экономики, а не какой-то плюс". Ранее в ходе форума президент заявил, что рост ВВП России по итогам года составит не менее 3,5%. А безработица, согласно данным Росстата, в октябре 2023 года обновила исторический минимум и составила 2,9%. РИА Новости является информационным партнером инвестиционного форума "Россия Зовет!".

https://ria.ru/20231207/trud-1914328095.html

https://ria.ru/20231207/ekonomika-1914376234.html

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экономика, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)