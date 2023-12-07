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Глава Минэкономразвития заявил о гибкости рынка труда - РИА Новости, 07.12.2023
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17:02 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/gibkost-1914437901.html
Глава Минэкономразвития заявил о гибкости рынка труда
Глава Минэкономразвития заявил о гибкости рынка труда - РИА Новости, 07.12.2023
Глава Минэкономразвития заявил о гибкости рынка труда
Российская экономика по итогам года покажет рост примерно на 3,5% при безработице на уровне около 3%, это говорит о гибкости рынка труда, считает министр... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T17:02
2023-12-07T17:02
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
экономика
россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российская экономика по итогам года покажет рост примерно на 3,5% при безработице на уровне около 3%, это говорит о гибкости рынка труда, считает министр экономического развития России Максим Решетников. "Давайте посмотрим, мы с уровнем безработицы примерно 3% растем уже год и растем темпами, как сказал Владимир Владимирович (Путин, озвучивший ожидания по итогу года - ред.) - 3,5%. Мы недооцениваем гибкость рынка труда и механизмов наших трудовых отношений, так же как мы недооценивали до этого гибкость нашей экономики и ее устойчивость", - сказал Решетников, выступая на форуме "Россия зовет!". Он отметил, что после анализа данных в следующем году, вероятно, будет показан прирост фонда отработанного времени. "Отчасти рост зарплат объясняется этим", - считает министр. Решетников также сообщил, что в России растет производительность труда. "Плюс у нас в принципе на рынке труда достаточно большие резервы - у нас сейчас много молодежи выходит на рынок труда… там большой потенциал. Большой потенциал вовлечения отдельных категорий… У нас большой потенциал в сокращении избыточной занятости, который у нас есть, обязательных требований и так далее. Мы понимаем, что, в общем и целом, рынок труда - это не некое ограничение, которое мы не можем преодолеть. Он тоже пластичный", - подчеркнул он. Еще в начале сентября глава Минэкономразвития говорил, что низкий уровень безработицы "аномален, и это уже точно тормоз для развития экономики, а не какой-то плюс". Ранее в ходе форума президент заявил, что рост ВВП России по итогам года составит не менее 3,5%. А безработица, согласно данным Росстата, в октябре 2023 года обновила исторический минимум и составила 2,9%. РИА Новости является информационным партнером инвестиционного форума "Россия Зовет!".
https://ria.ru/20231207/trud-1914328095.html
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экономика, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Россия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Глава Минэкономразвития заявил о гибкости рынка труда

Решетников: рост российской экономики показал гибкость рынка труда

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российская экономика по итогам года покажет рост примерно на 3,5% при безработице на уровне около 3%, это говорит о гибкости рынка труда, считает министр экономического развития России Максим Решетников.
"Давайте посмотрим, мы с уровнем безработицы примерно 3% растем уже год и растем темпами, как сказал Владимир Владимирович (Путин, озвучивший ожидания по итогу года - ред.) - 3,5%. Мы недооцениваем гибкость рынка труда и механизмов наших трудовых отношений, так же как мы недооценивали до этого гибкость нашей экономики и ее устойчивость", - сказал Решетников, выступая на форуме "Россия зовет!".
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Он отметил, что после анализа данных в следующем году, вероятно, будет показан прирост фонда отработанного времени. "Отчасти рост зарплат объясняется этим", - считает министр.
Решетников также сообщил, что в России растет производительность труда. "Плюс у нас в принципе на рынке труда достаточно большие резервы - у нас сейчас много молодежи выходит на рынок труда… там большой потенциал. Большой потенциал вовлечения отдельных категорий… У нас большой потенциал в сокращении избыточной занятости, который у нас есть, обязательных требований и так далее. Мы понимаем, что, в общем и целом, рынок труда - это не некое ограничение, которое мы не можем преодолеть. Он тоже пластичный", - подчеркнул он.
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Еще в начале сентября глава Минэкономразвития говорил, что низкий уровень безработицы "аномален, и это уже точно тормоз для развития экономики, а не какой-то плюс".
Ранее в ходе форума президент заявил, что рост ВВП России по итогам года составит не менее 3,5%. А безработица, согласно данным Росстата, в октябре 2023 года обновила исторический минимум и составила 2,9%.
РИА Новости является информационным партнером инвестиционного форума "Россия Зовет!".
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Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ЭкономикаРоссияМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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