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Путин 8 декабря наградит в Кремле Героев России - РИА Новости, 07.12.2023
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15:03 07.12.2023 (обновлено: 15:08 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/geroi-1914377295.html
Путин 8 декабря наградит в Кремле Героев России
Путин 8 декабря наградит в Кремле Героев России - РИА Новости, 07.12.2023
Путин 8 декабря наградит в Кремле Героев России
Президент России Владимир Путин накануне Дня Героев Отечества вручит в Кремле героям России медали "Золотая звезда", сообщает пресс-служба главы государства. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:03
2023-12-07T15:08
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин накануне Дня Героев Отечества вручит в Кремле героям России медали "Золотая звезда", сообщает пресс-служба главы государства."Накануне Дня Героев Отечества Владимир Путин вручит героям России медали "Золотая звезда". На торжественное мероприятие в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца приглашены более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди участников мероприятия Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия, а также награжденные тремя и более орденами мужества", - говорится в сообщении.Отмечается, что традиция чествования Героев Отечества возобновлена по указанию президента в 2013 году.
https://ria.ru/20230802/geroi-1887783753.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин 8 декабря наградит в Кремле Героев России

Путин 8 декабря вручит в Кремле Золотые Звезды Героев России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин накануне Дня Героев Отечества вручит в Кремле героям России медали "Золотая звезда", сообщает пресс-служба главы государства.
"Накануне Дня Героев Отечества Владимир Путин вручит героям России медали "Золотая звезда". На торжественное мероприятие в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца приглашены более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди участников мероприятия Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия, а также награжденные тремя и более орденами мужества", - говорится в сообщении.
Отмечается, что традиция чествования Героев Отечества возобновлена по указанию президента в 2013 году.
Владимир Путин на церемонии награждения государственными наградами Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
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