https://ria.ru/20231207/geroi-1914377295.html

Путин 8 декабря наградит в Кремле Героев России

Путин 8 декабря наградит в Кремле Героев России - РИА Новости, 07.12.2023

Путин 8 декабря наградит в Кремле Героев России

Президент России Владимир Путин накануне Дня Героев Отечества вручит в Кремле героям России медали "Золотая звезда", сообщает пресс-служба главы государства. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T15:03

2023-12-07T15:03

2023-12-07T15:08

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин накануне Дня Героев Отечества вручит в Кремле героям России медали "Золотая звезда", сообщает пресс-служба главы государства."Накануне Дня Героев Отечества Владимир Путин вручит героям России медали "Золотая звезда". На торжественное мероприятие в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца приглашены более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди участников мероприятия Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия, а также награжденные тремя и более орденами мужества", - говорится в сообщении.Отмечается, что традиция чествования Героев Отечества возобновлена по указанию президента в 2013 году.

https://ria.ru/20230802/geroi-1887783753.html

россия

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Кирилл Волков

общество, россия, владимир путин