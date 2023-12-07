https://ria.ru/20231207/gaza-1914455148.html

Нетаньяху пригрозил Ливану судьбой Газы, если "Хезболла" вступит в войну

Нетаньяху пригрозил Ливану судьбой Газы, если "Хезболла" вступит в войну - РИА Новости, 07.12.2023

Нетаньяху пригрозил Ливану судьбой Газы, если "Хезболла" вступит в войну

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг вновь пригрозил Бейруту и южному Ливану судьбой сектора Газа, если ливанское шиитское движение "Хезболлах" решит... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T18:05

2023-12-07T18:05

2023-12-07T18:05

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хезболла

хамас

биньямин нетаньяху

ливан

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 дек - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг вновь пригрозил Бейруту и южному Ливану судьбой сектора Газа, если ливанское шиитское движение "Хезболлах" решит ввязаться в полномасштабную войну с Израилем. "Если (движение) "Хезболлах" решит начать тотальную войну, то оно своими же руками превратит Бейрут и Южный Ливан, расположенный недалеко отсюда, в Газу и Хан-Юнис", - заявил премьер во время посещения подразделения резервистов израильской армии на севере страны. В поездке на север Нетаньяху сопровождали министр обороны Йоав Галант и начальник генштаба израильской армии Герци Халеви. По сообщению канцелярии премьер-министра, они провели оценку ситуации с безопасностью на границе с Ливаном и пообщались с резервистами пехотных и артиллерийских частей, которые несут службу в этом районе. С начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке ситуация на израильско-ливанской границе остается напряженной из-за непрекращающихся ударов со стороны Ливана по израильской территории и ответных ударов ЦАХАЛ. Силы "Хезболлах" в основном обстреливают Израиль противотанковыми ракетами, что не приводит к масштабным разрушениям или большим жертвам среди населения. На каждый залп из Ливана израильские военные открывают ответный огонь по позициям "Хезболлах". Израильские поселения вдоль границы с Ливаном эвакуированы на безопасное расстояние на случай обострения ситуации. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла, хамас, биньямин нетаньяху, ливан, израиль, в мире