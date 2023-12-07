https://ria.ru/20231207/gaza-1914434733.html
Израиль объявил войну системе здравоохранения Газы, считает эксперт ООН
Израиль объявил войну системе здравоохранения Газы, считает эксперт ООН - РИА Новости, 07.12.2023
Израиль объявил войну системе здравоохранения Газы, считает эксперт ООН
Израиль "объявил войну" системе здравоохранения Газы, человечество переживает самый мрачный период для права на здоровье, говорится в заявлении спецдокладчика... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T16:50
2023-12-07T16:50
2023-12-07T16:52
в мире
израиль
восточный иерусалим
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ЖЕНЕВА, 7 дек – РИА Новости. Израиль "объявил войну" системе здравоохранения Газы, человечество переживает самый мрачный период для права на здоровье, говорится в заявлении спецдокладчика ООН по вопросу о праве каждого человека на здоровье Тлаленг Мофокенг, распространённом УВКПЧ. "Израиль объявил беспощадную войну системе здравоохранения в Газе. Медицинская практика подвергается нападкам. Как практикующий врач, я не могу представить, что переживают мои коллеги в Газе. Они работают, в то время как их коллеги и родственники подвергаются нападениям. Многие были убиты при лечении своих пациентов", - приводятся в документе её слова. Мофокенг добавила, что с 7 октября на оккупированной палестинской территории было зарегистрировано не менее 364 нападений на медицинские объекты, в результате которых по меньшей мере 553 человека погибли и 729 получили ранения. "Инфраструктура здравоохранения в секторе Газа полностью разрушена. Мы переживаем самый мрачный период в нашей жизни для права на здоровье", - считает эксперт ООН. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что число зарегистрированных с 7 октября нападений на медицинские объекты в секторе Газа превысило 200, в ВОЗ назвали это "беспрецедентным и неприемлемым". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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в мире, израиль, восточный иерусалим, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Восточный Иерусалим, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль объявил войну системе здравоохранения Газы, считает эксперт ООН
Эксперт ООН Мофокенг: Израиль объявил войну системе здравоохранения сектора Газа
ЖЕНЕВА, 7 дек – РИА Новости.
Израиль "объявил войну" системе здравоохранения Газы, человечество переживает самый мрачный период для права на здоровье, говорится в заявлении
спецдокладчика ООН по вопросу о праве каждого человека на здоровье Тлаленг Мофокенг, распространённом УВКПЧ.
"Израиль объявил беспощадную войну системе здравоохранения в Газе. Медицинская практика подвергается нападкам. Как практикующий врач, я не могу представить, что переживают мои коллеги в Газе. Они работают, в то время как их коллеги и родственники подвергаются нападениям. Многие были убиты при лечении своих пациентов", - приводятся в документе её слова.
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
Мофокенг добавила, что с 7 октября на оккупированной палестинской территории было зарегистрировано не менее 364 нападений на медицинские объекты, в результате которых по меньшей мере 553 человека погибли и 729 получили ранения.
"Инфраструктура здравоохранения в секторе Газа полностью разрушена. Мы переживаем самый мрачный период в нашей жизни для права на здоровье", - считает эксперт ООН.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ
) заявила, что число зарегистрированных с 7 октября нападений на медицинские объекты в секторе Газа превысило 200, в ВОЗ назвали это "беспрецедентным и неприемлемым".
США боятся перемирия в Газе
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
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Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.