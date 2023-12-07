https://ria.ru/20231207/gaza-1914392731.html

Россия и Саудовская Аравия выразили обеспокоенность из-за ситуации в Газе

Россия и Саудовская Аравия выразили обеспокоенность из-за ситуации в Газе - РИА Новости, 07.12.2023

Россия и Саудовская Аравия выразили обеспокоенность из-за ситуации в Газе

Россия и Саудовская Аравия обеспокоены гуманитарной катастрофой в Газе, отметили необходимость прекратить военные операции, защитить граждан, говорится в... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T15:45

2023-12-07T15:45

2023-12-07T15:45

в мире

саудовская аравия

палестина

россия

владимир путин

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия обеспокоены гуманитарной катастрофой в Газе, отметили необходимость прекратить военные операции, защитить граждан, говорится в совместном заявлении по итогам визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Документ опубликован на сайте Кремля. "Обе стороны обсудили развитие ситуации в Палестине, выразили глубокую обеспокоенность гуманитарной катастрофой в Газе и подчеркнули необходимость прекращения военных операций на палестинских территориях, а также необходимость защиты гражданского населения в соответствии с международным правом и нормами международного гуманитарного права", - говорится в сообщении. Стороны подчеркнули необходимость предоставления международным гуманитарным организациям возможности для выполнения своей роли в оказании гуманитарной и чрезвычайной помощи палестинскому народу, включая организации системы ООН, особенно Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), и поддержки их усилий в этом направлении.

https://ria.ru/20231207/torgovlya-1914359145.html

саудовская аравия

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в мире, саудовская аравия, палестина, россия, владимир путин, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году