Рейтинг@Mail.ru
Россия и Саудовская Аравия выразили обеспокоенность из-за ситуации в Газе - РИА Новости, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:45 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/gaza-1914392731.html
Россия и Саудовская Аравия выразили обеспокоенность из-за ситуации в Газе
Россия и Саудовская Аравия выразили обеспокоенность из-за ситуации в Газе - РИА Новости, 07.12.2023
Россия и Саудовская Аравия выразили обеспокоенность из-за ситуации в Газе
Россия и Саудовская Аравия обеспокоены гуманитарной катастрофой в Газе, отметили необходимость прекратить военные операции, защитить граждан, говорится в... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:45
2023-12-07T15:45
в мире
саудовская аравия
палестина
россия
владимир путин
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914326452_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6dd2af2db2c85a211643ab0dbfdb1875.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия обеспокоены гуманитарной катастрофой в Газе, отметили необходимость прекратить военные операции, защитить граждан, говорится в совместном заявлении по итогам визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Документ опубликован на сайте Кремля. "Обе стороны обсудили развитие ситуации в Палестине, выразили глубокую обеспокоенность гуманитарной катастрофой в Газе и подчеркнули необходимость прекращения военных операций на палестинских территориях, а также необходимость защиты гражданского населения в соответствии с международным правом и нормами международного гуманитарного права", - говорится в сообщении. Стороны подчеркнули необходимость предоставления международным гуманитарным организациям возможности для выполнения своей роли в оказании гуманитарной и чрезвычайной помощи палестинскому народу, включая организации системы ООН, особенно Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), и поддержки их усилий в этом направлении.
https://ria.ru/20231207/torgovlya-1914359145.html
саудовская аравия
палестина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914326452_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_f88c2be046a313d1a6d9a7a214ffa076.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, саудовская аравия, палестина, россия, владимир путин, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Саудовская Аравия, Палестина, Россия, Владимир Путин, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия и Саудовская Аравия выразили обеспокоенность из-за ситуации в Газе

РФ и Саудовская Аравия обеспокоены гуманитарной катастрофой в Газе

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия обеспокоены гуманитарной катастрофой в Газе, отметили необходимость прекратить военные операции, защитить граждан, говорится в совместном заявлении по итогам визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Документ опубликован на сайте Кремля.
«
"Обе стороны обсудили развитие ситуации в Палестине, выразили глубокую обеспокоенность гуманитарной катастрофой в Газе и подчеркнули необходимость прекращения военных операций на палестинских территориях, а также необходимость защиты гражданского населения в соответствии с международным правом и нормами международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.
Стороны подчеркнули необходимость предоставления международным гуманитарным организациям возможности для выполнения своей роли в оказании гуманитарной и чрезвычайной помощи палестинскому народу, включая организации системы ООН, особенно Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), и поддержки их усилий в этом направлении.
Визит президента РФ В. Путина в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Россия и Саудовская Аравия высоко оценили увеличение объема торговли
Вчера, 14:16
 
В миреСаудовская АравияПалестинаРоссияВладимир ПутинООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала