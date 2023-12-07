Ситуация в Газе отрезвила многих западных политиков, считает Нарышкин
Нарышкин: ситуация в Газе отрезвила думавших, что они находятся под защитой США
© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Беспрецедентное обострение в зоне палестино-израильского конфликта отрезвило тех западных политиков, кто привык ставить на особые отношения с США в надежде, что Вашингтон обеспечит им безопасность, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Специфика нынешней ситуации состоит в том, что Вашингтону и его сателлитам все реже удается в полной мере реализовать свои деструктивные замыслы. Ответственные мировые игроки, к числу которых, безусловно, относятся Россия, а также Китай, Индия и многие другие государства, объединившись, демонстрируют готовность решительно противостоять внешним авантюрам и самостоятельно осуществлять кризисное урегулирование, как это происходит, например, в Сирии", - написал Нарышкин в статье для журнала "Разведчик".
Более того, сейчас уже даже ближайшие союзники США стремятся к диверсификации связей на фоне становящейся все более очевидной неспособности бывшего гегемона гарантировать их безопасность, отметил директор СВР. "В этом плане отрезвляющим примером для многих западных политиков, привыкших делать ставку на особые отношения с Вашингтоном, стало беспрецедентное в XXI веке обострение в зоне палестино-израильского конфликта", - добавил Нарышкин.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.