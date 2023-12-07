https://ria.ru/20231207/gaza-1914293863.html
Президент Ирана назвал палестинский вопрос темой переговоров в Москве
Президент Ирана назвал палестинский вопрос темой переговоров в Москве - РИА Новости, 07.12.2023
Президент Ирана назвал палестинский вопрос темой переговоров в Москве
Палестинский вопрос и прекращение бомбардировок Газы станет одной из главных тем переговоров в Москве, заявил перед вылетом в Россию с официальным визитом... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T11:03
2023-12-07T11:03
2023-12-07T11:03
в мире
иран
россия
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
ибрахим раиси
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ТЕГЕРАН, 7 дек – РИА Новости. Палестинский вопрос и прекращение бомбардировок Газы станет одной из главных тем переговоров в Москве, заявил перед вылетом в Россию с официальным визитом президент Ирана Эбрахим Раиси. "Одним из центральных вопросов (для обсуждения в ходе – ред.) переговоров в этой поездке является палестинский вопрос и усилия по прекращению бомбардировок сектора Газа, снятию блокады и оказанию помощи угнетенному палестинскому народу", – приводит слова президента агентство ISNA. Ранее в четверг агентство IRNA сообщило, что Раиси направился с визитом в Москву и подчеркнуло, что предметом переговоров двух президентов станут вопросы двусторонних отношений, в том числе экономические связи, а также региональная и международная повестка. Главной темой однодневного визита Раиси в Москву, утверждает IRNA, станет палестино-израильский конфликт и ситуация в секторе Газа. В свою очередь, официальное СМИ министерства нефти Ирана Shana уточнило, что президента в поездке будет сопровождать министр нефти Джавад Оуджи.
https://ria.ru/20231206/putin-1914211437.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, россия, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, ибрахим раиси
В мире, Иран, Россия, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Ибрахим Раиси
Президент Ирана назвал палестинский вопрос темой переговоров в Москве
Раиси назвал прекращение бомбардировок Газы темой переговоров в Москве
ТЕГЕРАН, 7 дек – РИА Новости. Палестинский вопрос и прекращение бомбардировок Газы станет одной из главных тем переговоров в Москве, заявил перед вылетом в Россию с официальным визитом президент Ирана Эбрахим Раиси.
"Одним из центральных вопросов (для обсуждения в ходе – ред.) переговоров в этой поездке является палестинский вопрос и усилия по прекращению бомбардировок сектора Газа, снятию блокады и оказанию помощи угнетенному палестинскому народу", – приводит слова президента агентство ISNA.
Ранее в четверг агентство IRNA сообщило, что Раиси направился с визитом в Москву и подчеркнуло, что предметом переговоров двух президентов станут вопросы двусторонних отношений, в том числе экономические связи, а также региональная и международная повестка. Главной темой однодневного визита Раиси в Москву, утверждает IRNA, станет палестино-израильский конфликт и ситуация в секторе Газа. В свою очередь, официальное СМИ министерства нефти Ирана Shana уточнило, что президента в поездке будет сопровождать министр нефти Джавад Оуджи.
Зачем аравийским принцам и иранскому президенту нужен Путин