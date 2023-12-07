https://ria.ru/20231207/gaza-1914293863.html

Президент Ирана назвал палестинский вопрос темой переговоров в Москве

Президент Ирана назвал палестинский вопрос темой переговоров в Москве - РИА Новости, 07.12.2023

Президент Ирана назвал палестинский вопрос темой переговоров в Москве

Палестинский вопрос и прекращение бомбардировок Газы станет одной из главных тем переговоров в Москве, заявил перед вылетом в Россию с официальным визитом... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T11:03

2023-12-07T11:03

2023-12-07T11:03

в мире

иран

россия

палестина

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

ибрахим раиси

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ТЕГЕРАН, 7 дек – РИА Новости. Палестинский вопрос и прекращение бомбардировок Газы станет одной из главных тем переговоров в Москве, заявил перед вылетом в Россию с официальным визитом президент Ирана Эбрахим Раиси. "Одним из центральных вопросов (для обсуждения в ходе – ред.) переговоров в этой поездке является палестинский вопрос и усилия по прекращению бомбардировок сектора Газа, снятию блокады и оказанию помощи угнетенному палестинскому народу", – приводит слова президента агентство ISNA. Ранее в четверг агентство IRNA сообщило, что Раиси направился с визитом в Москву и подчеркнуло, что предметом переговоров двух президентов станут вопросы двусторонних отношений, в том числе экономические связи, а также региональная и международная повестка. Главной темой однодневного визита Раиси в Москву, утверждает IRNA, станет палестино-израильский конфликт и ситуация в секторе Газа. В свою очередь, официальное СМИ министерства нефти Ирана Shana уточнило, что президента в поездке будет сопровождать министр нефти Джавад Оуджи.

https://ria.ru/20231206/putin-1914211437.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, иран, россия, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, ибрахим раиси