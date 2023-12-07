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В Новороссийске взорвался газ в квартире жилого дома, один человек погиб - РИА Новости, 07.12.2023
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12:20 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/gaz-1914317389.html
В Новороссийске взорвался газ в квартире жилого дома, один человек погиб
В Новороссийске взорвался газ в квартире жилого дома, один человек погиб - РИА Новости, 07.12.2023
В Новороссийске взорвался газ в квартире жилого дома, один человек погиб
В доме в Новороссийске на Кубани произошел взрыв газа, при пожаре погиб человек, говорится в Telegram-канале "Новороссийской управляющей компании". РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T12:20
2023-12-07T12:20
происшествия
новороссийск
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 7 дек - РИА Новости. В доме в Новороссийске на Кубани произошел взрыв газа, при пожаре погиб человек, говорится в Telegram-канале "Новороссийской управляющей компании"."Седьмого декабря в 4.30 по адресу Героев Десантников, 37 произошел взрыв газа. По предварительным данным, взрыв произошел в результате нарушения правил безопасности по эксплуатации газового оборудования: попытка суицида в результате семейного конфликта", - сообщила "Новороссийская управляющая компания". В краевом ГУМЧС заявили, что в четверг в 4.20 поступило сообщение о возгорании по улице Героев Десантников, установлено, что произошел пожар в квартире на четвертом этаже на площади 70 квадратных метров, 16 человек эвакуировано, шесть - спасено. "Один погибший. Дом тот же (где произошёл взрыв газа - ред.). Обстоятельства гибели выясняет Следственный комитет", - сообщили в ГУМЧС.
https://ria.ru/20230804/gaz-1888228486.html
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происшествия, новороссийск, краснодарский край
Происшествия, Новороссийск, Краснодарский край
В Новороссийске взорвался газ в квартире жилого дома, один человек погиб

Мужчина погиб при пожаре в доме в Новороссийске, где произошел взрыв газа

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 7 дек - РИА Новости. В доме в Новороссийске на Кубани произошел взрыв газа, при пожаре погиб человек, говорится в Telegram-канале "Новороссийской управляющей компании".
"Седьмого декабря в 4.30 по адресу Героев Десантников, 37 произошел взрыв газа. По предварительным данным, взрыв произошел в результате нарушения правил безопасности по эксплуатации газового оборудования: попытка суицида в результате семейного конфликта", - сообщила "Новороссийская управляющая компания".
В краевом ГУМЧС заявили, что в четверг в 4.20 поступило сообщение о возгорании по улице Героев Десантников, установлено, что произошел пожар в квартире на четвертом этаже на площади 70 квадратных метров, 16 человек эвакуировано, шесть - спасено.
"Один погибший. Дом тот же (где произошёл взрыв газа - ред.). Обстоятельства гибели выясняет Следственный комитет", - сообщили в ГУМЧС.
На месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Канске - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
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ПроисшествияНовороссийскКраснодарский край
 
 
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