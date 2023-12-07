https://ria.ru/20231207/gaz-1914317389.html

В Новороссийске взорвался газ в квартире жилого дома, один человек погиб

В Новороссийске взорвался газ в квартире жилого дома, один человек погиб - РИА Новости, 07.12.2023

В Новороссийске взорвался газ в квартире жилого дома, один человек погиб

В доме в Новороссийске на Кубани произошел взрыв газа, при пожаре погиб человек, говорится в Telegram-канале "Новороссийской управляющей компании". РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T12:20

2023-12-07T12:20

2023-12-07T12:20

происшествия

новороссийск

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 7 дек - РИА Новости. В доме в Новороссийске на Кубани произошел взрыв газа, при пожаре погиб человек, говорится в Telegram-канале "Новороссийской управляющей компании"."Седьмого декабря в 4.30 по адресу Героев Десантников, 37 произошел взрыв газа. По предварительным данным, взрыв произошел в результате нарушения правил безопасности по эксплуатации газового оборудования: попытка суицида в результате семейного конфликта", - сообщила "Новороссийская управляющая компания". В краевом ГУМЧС заявили, что в четверг в 4.20 поступило сообщение о возгорании по улице Героев Десантников, установлено, что произошел пожар в квартире на четвертом этаже на площади 70 квадратных метров, 16 человек эвакуировано, шесть - спасено. "Один погибший. Дом тот же (где произошёл взрыв газа - ред.). Обстоятельства гибели выясняет Следственный комитет", - сообщили в ГУМЧС.

https://ria.ru/20230804/gaz-1888228486.html

новороссийск

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новороссийск, краснодарский край